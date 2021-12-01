تذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض دبي الجوي-الفضائي الدولي لعام 2017 (Dubai Airshow 2017) - طائرة "آيروباص أ300-800" (A380-800)
© Sputnik . Sergey Mamontov/
أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن منح تذاكر مجانية لحضور معرض "إكسبو دبي 2020" لجميع الوافدين إلى الدولة بمناسبة اليوم الوطني في الإمارات.
وقرر مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بالتعاون مع "إقامة دبي" منح تذاكر مجانية لحضور معرض "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى دولة الإمارات عبر منافذ دبي الحدودية.
وبحسب "برق الإمارات"، فإنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوعين فقط، سيتم منح التذاكر المجانية لحضور فعاليات المعرض، في إطار الاحتفال بعيد الاتحاد الـ50 للإمارات.
تذاكر #إكسبو مجاناً للقادمين إلى #الإمارات عبر منافذ #دبي#عيد_الاتحاد_الخمسين— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 1, 2021
@expo2020dubai 🇦🇪#Expo2020Dubai 🇦🇪#إكسبو_2020_دبي 🇦🇪#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/C7CCboyD9A
وكان مكتب "إكسبو 2020 دبي"، قد أعلن أمس، فتح أبواب المعرض الدولي مجانا، أمام جميع الزوار، بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات.
وقال المتحدث الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي"، محمد الأنصاري، في تصريحات لموقع "الإمارات اليوم"، إن فتح أبواب المعرض للزوار يهدف إلى "منح الزوار فرصة التعرف عن كثب إلى برنامج الفعاليات والاحتفالات بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات".
إكسبو دبي يرحب بالزوار مجاناً في 2 ديسمبر احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين https://t.co/2uSlqe57Gc #أخبار_الفعاليات #فعاليات #فعاليات_الإمارات #الإمارات #دبي #يوم_الشهيد_الإماراتي pic.twitter.com/XRZCcb5zZR— أخبار عجمان (@ajmannews) November 30, 2021
ويشهد المعرض اليوم في جميع مواقعه اعتبارا من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتفالات وفعاليات و"تصطحب كل زائر من زوّار الحدث الدولي في رحلة من التجارب والقصص الإماراتية الأصيلة، وستشمل مراسم عالمية الطراز، واستعراضات موسيقية استثنائية، ومحادثات هادفة بين ثقافات مختلفة، وعروض أداء وأخرى تفاعلية بنفحة ثقافية".