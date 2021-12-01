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تذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
تذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن منح تذاكر مجانية لحضور معرض "إكسبو دبي 2020" لجميع الوافدين إلى الدولة بمناسبة اليوم الوطني في الإمارات. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:29+0000
2021-12-01T14:29+0000
العالم العربي
اقتصاد
معرض دبي إكسبو 2020
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وقرر مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بالتعاون مع "إقامة دبي" منح تذاكر مجانية لحضور معرض "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى دولة الإمارات عبر منافذ دبي الحدودية.وكان مكتب "إكسبو 2020 دبي"، قد أعلن أمس، فتح أبواب المعرض الدولي مجانا، أمام جميع الزوار، بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات.وقال المتحدث الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي"، محمد الأنصاري، في تصريحات لموقع "الإمارات اليوم"، إن فتح أبواب المعرض للزوار يهدف إلى "منح الزوار فرصة التعرف عن كثب إلى برنامج الفعاليات والاحتفالات بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات".ويشهد المعرض اليوم في جميع مواقعه اعتبارا من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتفالات وفعاليات و"تصطحب كل زائر من زوّار الحدث الدولي في رحلة من التجارب والقصص الإماراتية الأصيلة، وستشمل مراسم عالمية الطراز، واستعراضات موسيقية استثنائية، ومحادثات هادفة بين ثقافات مختلفة، وعروض أداء وأخرى تفاعلية بنفحة ثقافية".
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العالم العربي, اقتصاد, معرض دبي إكسبو 2020

تذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات

14:29 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض دبي الجوي-الفضائي الدولي لعام 2017 (Dubai Airshow 2017) - طائرة "آيروباص أ300-800" (A380-800)
معرض دبي الجوي-الفضائي الدولي لعام 2017 (Dubai Airshow 2017) - طائرة آيروباص أ300-800 (A380-800) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن منح تذاكر مجانية لحضور معرض "إكسبو دبي 2020" لجميع الوافدين إلى الدولة بمناسبة اليوم الوطني في الإمارات.
وقرر مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بالتعاون مع "إقامة دبي" منح تذاكر مجانية لحضور معرض "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى دولة الإمارات عبر منافذ دبي الحدودية.
وبحسب "برق الإمارات"، فإنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوعين فقط، سيتم منح التذاكر المجانية لحضور فعاليات المعرض، في إطار الاحتفال بعيد الاتحاد الـ50 للإمارات.
وكان مكتب "إكسبو 2020 دبي"، قد أعلن أمس، فتح أبواب المعرض الدولي مجانا، أمام جميع الزوار، بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات.
وقال المتحدث الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي"، محمد الأنصاري، في تصريحات لموقع "الإمارات اليوم"، إن فتح أبواب المعرض للزوار يهدف إلى "منح الزوار فرصة التعرف عن كثب إلى برنامج الفعاليات والاحتفالات بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات".
ويشهد المعرض اليوم في جميع مواقعه اعتبارا من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتفالات وفعاليات و"تصطحب كل زائر من زوّار الحدث الدولي في رحلة من التجارب والقصص الإماراتية الأصيلة، وستشمل مراسم عالمية الطراز، واستعراضات موسيقية استثنائية، ومحادثات هادفة بين ثقافات مختلفة، وعروض أداء وأخرى تفاعلية بنفحة ثقافية".
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