حفل تاريخي جمع الماضي بالمستقبل... افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر... فيديو وصور

واحتضن "استاد البيت" حفل الافتتاح الذي شهد فقرات موسيقية وراقصة متنوعة، بالإضافة لمزيج من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة.وشهد الحفل عزفا مشتركا للأناشيد الوطنية للدول المشاركة، ليتم افتتاح البطولة بعد كلمة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وألقى رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، كلمة باللغة العربية مرحبا بالمنتخبات المشاركة وبانطلاق البطولة.كما وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رؤساء الدول العربية وكبار المسؤولين.
بشخصية "جحا" التاريخية وبمشاركة افتراضية من الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان المصري الراحل سعيد صالح، في مزيج جمع الماضي بالمستقبل، افتتح "كأس العرب" يوم أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
واحتضن "استاد البيت" حفل الافتتاح الذي شهد فقرات موسيقية وراقصة متنوعة، بالإضافة لمزيج من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة.
وشهد الحفل عزفا مشتركا للأناشيد الوطنية للدول المشاركة، ليتم افتتاح البطولة بعد كلمة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وألقى رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، كلمة باللغة العربية مرحبا بالمنتخبات المشاركة وبانطلاق البطولة.