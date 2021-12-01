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بطولة كأس العرب في قطر
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/حفل-تاريخي-جمع-الماضي-بالمستقبل-افتتاح-بطولة-كأس-العرب-في-قطر-صور-1053426883.html
حفل تاريخي جمع الماضي بالمستقبل... افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر... فيديو وصور
حفل تاريخي جمع الماضي بالمستقبل... افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر... فيديو وصور
بشخصية "جحا" التاريخية وبمشاركة افتراضية من الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان المصري الراحل سعيد صالح، في مزيج جمع الماضي بالمستقبل، افتتح... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T07:45+0000
2021-12-01T08:40+0000
بطولة كأس العرب في قطر
العالم العربي
قطر
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واحتضن "استاد البيت" حفل الافتتاح الذي شهد فقرات موسيقية وراقصة متنوعة، بالإضافة لمزيج من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة.وشهد الحفل عزفا مشتركا للأناشيد الوطنية للدول المشاركة، ليتم افتتاح البطولة بعد كلمة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وألقى رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، كلمة باللغة العربية مرحبا بالمنتخبات المشاركة وبانطلاق البطولة.كما وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رؤساء الدول العربية وكبار المسؤولين.
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العالم العربي, قطر

حفل تاريخي جمع الماضي بالمستقبل... افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر... فيديو وصور

07:45 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 08:40 GMT 01.12.2021)
© Sputnik . jony eliasافتتاح كأس العرب قطر
افتتاح كأس العرب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . jony elias
تابعنا عبر
بشخصية "جحا" التاريخية وبمشاركة افتراضية من الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان المصري الراحل سعيد صالح، في مزيج جمع الماضي بالمستقبل، افتتح "كأس العرب" يوم أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
واحتضن "استاد البيت" حفل الافتتاح الذي شهد فقرات موسيقية وراقصة متنوعة، بالإضافة لمزيج من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة.
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
© Sputnik . Johnny Elias
وشهد الحفل عزفا مشتركا للأناشيد الوطنية للدول المشاركة، ليتم افتتاح البطولة بعد كلمة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وألقى رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، كلمة باللغة العربية مرحبا بالمنتخبات المشاركة وبانطلاق البطولة.
كما وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رؤساء الدول العربية وكبار المسؤولين.
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