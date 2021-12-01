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https://arabic.sputniknews.com/20211201/حميدتي-يحذر-دول-العالم-من-موجة-لاجئين-جديدة-إذا-لم-يتم-دعم-السودان-1053442108.html
حميدتي يحذر دول العالم من موجة لاجئين جديدة إذا لم يتم دعم السودان
حميدتي يحذر دول العالم من موجة لاجئين جديدة إذا لم يتم دعم السودان
حذر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، اليوم الأربعاء، دول العالم من مواجهة أزمة لاجئين جديدة حال فتح بلاده الحدود. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:25+0000
2021-12-01T13:25+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال حميدتي، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن "أوروبا وأمريكا قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين، إذا لم تدعما السلطة والنظام في البلاد في ظل الحكومة الجديدة التي ستشكل"، معتبرا أن الغرب ليس لديه خيار سوى دعم الحكومة لتجنب أزمة اللاجئين.ودعا الدول الأوروبية وأمريكا إلى تنحية شكوكها جانباً، واعتباره وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مصدرين للاستقرار، في ظل عدد اللاجئين الكبير في البلاد، معتبرا أنه يتعرض إلى حملات كاذبة.وأكد أن الحدود السودانية تخضع لمراقبة الجيش، والقوات الأمنية التي تعرضت لانتقادات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفرضها إجراءات استثنائية، قائلا: "إذا فتحنا الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم".وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أقال الحكومة، ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراط جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة طويلة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية في العالم.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/حمدوك-ينفي-تعرضه-لضغوط-لأجل-توقيع-الاتفاق-السياسي-مع-البرهان-فيديو-1053245091.html
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أخبار السودان اليوم

حميدتي يحذر دول العالم من موجة لاجئين جديدة إذا لم يتم دعم السودان

13:25 GMT 01.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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حذر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، اليوم الأربعاء، دول العالم من مواجهة أزمة لاجئين جديدة حال فتح بلاده الحدود.
وقال حميدتي، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن "أوروبا وأمريكا قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين، إذا لم تدعما السلطة والنظام في البلاد في ظل الحكومة الجديدة التي ستشكل"، معتبرا أن الغرب ليس لديه خيار سوى دعم الحكومة لتجنب أزمة اللاجئين.
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ودعا الدول الأوروبية وأمريكا إلى تنحية شكوكها جانباً، واعتباره وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مصدرين للاستقرار، في ظل عدد اللاجئين الكبير في البلاد، معتبرا أنه يتعرض إلى حملات كاذبة.
وأكد أن الحدود السودانية تخضع لمراقبة الجيش، والقوات الأمنية التي تعرضت لانتقادات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفرضها إجراءات استثنائية، قائلا: "إذا فتحنا الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم".
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أقال الحكومة، ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.
وقال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنه رفض الاتفاق، مشيرا إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.
لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراط جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة طويلة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية في العالم.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
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