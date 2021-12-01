https://arabic.sputniknews.com/20211201/خبير-الغرب-يسخن-الجبهة-الأوكرانية-وربما-يتكرر-سيناريو-جورجيا-1053446214.html

خبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا

خبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا

نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود": روسيا تؤكد حشد أوكرانيا آلاف الجنود على الحدود، محكمة تستبعد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي الليبي، الأزهر والسعودية... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T14:42+0000

2021-12-01T14:42+0000

2021-12-01T14:42+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا خبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها.يأتي ذلك في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي والناتو تقديم الدعم العسكري لكييف بعد مزاعمها حول هجوم عسكري روسي وشيك على أوكرانيا.وخلال حديثه مع "بلا قيود" علق الخبير بالشؤون الروسية الدكتور، باسل جاسم على هذا الموضوع بقوله: "الواضح أن أوكرانيا تريد أن تستفيد من الزخم الغربي لاستدراج روسيا لحرب، وبهذا تكون قد هدمت كل العلاقات الروسية الغربية وكذلك عطلت مشروع "السيل الشمالي 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وفي حال استمرت كييف بهذه السياسة ربما سنشهد تكرارا للسيناريو الذي حدث في جورجيا عندما أوهم الغرب ساكاشفيلي بأنه سيدعمه بلاحدود وهو مالم يحدث لذلك أي مواجهة مع روسيا ستدفع ثمنها أوكرانيا بالدرجة الأولى."خبير: استبعاد حفتر من الانتخابات غير صحيحقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.واعتبر الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة عمر المختار "أن هذه المحكمة لايحق لها أن تستبعد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي لأن كل محكمة متخصصة بعدد معين من المرشحين فقط، وحفتر يدخل ضمن المرشحين لمحكمة بنغازي، أما ما صدر عن محكمة الزاوية فيأتي من جماعة الإسلام السياسي والمتطرفين الذين يسعون جاهدا لإفشال ترشح المشير حفتر".التفاصيل في الملف الصوتي

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053302403_0:0:1301:1300_100x100_80_0_0_8651dd85a5aef2b34e24899aff9d1c4e.jpg

راديو, بلا قيود, аудио