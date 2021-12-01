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https://arabic.sputniknews.com/20211201/خبير-هذه-النصائح-تجنبك-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-1053457950.html
خبير: هذه النصائح تجنبك الإصابة بمتحور أوميكرون
خبير: هذه النصائح تجنبك الإصابة بمتحور أوميكرون
كشف خبير طبي عن مجموعة من العوامل التي تساعد الجسم على التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون". 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T21:01+0000
2021-12-01T21:01+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقال أشرف عقبة أستاذ المناعة بجامعة عين شمس في القاهرة، إن تقوية المناعة وخاصة في فصل الشتاء، تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب صحيفة "الوطن".وأوضح الخبير الطبي أن من الأمور التي تساعد على تقوية المناعة: التعرض لأشعة الشمس، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتجنب القلق والتوتر والضغوط النفسية، والحصول على قسط كاف من النوم.ونصح أستاذ المناعة الجميع بالالتزام في الأيام الباردة بارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد في الوقاية من الأمراض، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية.كما نصح عقبة بالالتزام بأساليب الوقاية، والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى أن كل هذه الأمور تساعد على الحماية من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة بجنوب أفريقيا، وبدأ انتشاره حول العالم.وأشار الخبير المصري إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يزال قيد التجارب لتحديد مدى خطورته، وتحديد اللقاح المناسب له.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-بالصحة-العالمية-لا-دليل-على-تراجع-فاعلية-اللقاحات-بسبب-المتحور-أوميكرون-1053442274.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

خبير: هذه النصائح تجنبك الإصابة بمتحور أوميكرون

21:01 GMT 01.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
تابعنا عبر
كشف خبير طبي عن مجموعة من العوامل التي تساعد الجسم على التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
وقال أشرف عقبة أستاذ المناعة بجامعة عين شمس في القاهرة، إن تقوية المناعة وخاصة في فصل الشتاء، تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب صحيفة "الوطن".
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
مسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون
13:28 GMT
وأوضح الخبير الطبي أن من الأمور التي تساعد على تقوية المناعة: التعرض لأشعة الشمس، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتجنب القلق والتوتر والضغوط النفسية، والحصول على قسط كاف من النوم.
ونصح أستاذ المناعة الجميع بالالتزام في الأيام الباردة بارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد في الوقاية من الأمراض، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية.
كما نصح عقبة بالالتزام بأساليب الوقاية، والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن كل هذه الأمور تساعد على الحماية من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة بجنوب أفريقيا، وبدأ انتشاره حول العالم.
وأشار الخبير المصري إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يزال قيد التجارب لتحديد مدى خطورته، وتحديد اللقاح المناسب له.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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