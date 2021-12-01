خبير: هذه النصائح تجنبك الإصابة بمتحور أوميكرون

وقال أشرف عقبة أستاذ المناعة بجامعة عين شمس في القاهرة، إن تقوية المناعة وخاصة في فصل الشتاء، تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب صحيفة "الوطن".وأوضح الخبير الطبي أن من الأمور التي تساعد على تقوية المناعة: التعرض لأشعة الشمس، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتجنب القلق والتوتر والضغوط النفسية، والحصول على قسط كاف من النوم.ونصح أستاذ المناعة الجميع بالالتزام في الأيام الباردة بارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد في الوقاية من الأمراض، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية.كما نصح عقبة بالالتزام بأساليب الوقاية، والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى أن كل هذه الأمور تساعد على الحماية من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة بجنوب أفريقيا، وبدأ انتشاره حول العالم.وأشار الخبير المصري إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يزال قيد التجارب لتحديد مدى خطورته، وتحديد اللقاح المناسب له.