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دول العالم توافق على صياغة اتفاقية تحدد كيفية التعامل مع جوائح المستقبل
دول العالم توافق على صياغة اتفاقية تحدد كيفية التعامل مع جوائح المستقبل
اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على بدء العمل على اتفاقية دولية جديدة تحدد كيفية التعامل مع الوباء العالمي القادم. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:02+0000
2021-12-01T11:02+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وتبنت البلدان قرارا في اجتماع خاص في جنيف، بإطلاق العملية التي من المأمول أن تسفر عن اتفاق جديد بشأن الأوبئة، حسبما ذكرت "فرانس برس".استمر اجتماع جمعية الصحة العالمية ثلاثة أيام - وهي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية التي تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة - وشهد جلسة خاصة غير مسبوقة حول كيفية التعامل مع الجائحة التالية.وفي النهاية خلصت البلدان إلى إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية "لصياغة اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية أو اتفاق أو صك دولي آخر بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها والتفاوض بشأنها".ومن المقرر أن تجتمع هذه الهيئة الجديدة لأول مرة في موعد أقصاه الأول من مارس/ آذار من العام المقبل لانتخاب رئيسين مشاركين وأربعة نواب للرئيس.ومن المقرر أيضا تقديمها تقريرا مرحليا في الاجتماع السنوي العادي لجمعية الصحة العالمية في عام 2023، مع عرض النتيجة النهائية للنظر فيها في جمعية الصحة العالمية لعام 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الصحة-العالمية-تدعو-الدول-للتحلي-بـالعقلانية-والهدوء-في-مواجهة-أوميكرون-1053415072.html
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العالم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

دول العالم توافق على صياغة اتفاقية تحدد كيفية التعامل مع جوائح المستقبل

11:02 GMT 01.12.2021
© AP Photo / Arek Ratajضابط يرتدي زيا واقيا يعطي ارشادات بشأن عملية اجلاء المواطنين من مدينة ووهان، 2 فبراير 2020
ضابط يرتدي زيا واقيا يعطي ارشادات بشأن عملية اجلاء المواطنين من مدينة ووهان، 2 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Arek Rataj
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اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على بدء العمل على اتفاقية دولية جديدة تحدد كيفية التعامل مع الوباء العالمي القادم.
وتبنت البلدان قرارا في اجتماع خاص في جنيف، بإطلاق العملية التي من المأمول أن تسفر عن اتفاق جديد بشأن الأوبئة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
استمر اجتماع جمعية الصحة العالمية ثلاثة أيام - وهي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية التي تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة - وشهد جلسة خاصة غير مسبوقة حول كيفية التعامل مع الجائحة التالية.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
الصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
أمس, 16:03 GMT
وفي النهاية خلصت البلدان إلى إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية "لصياغة اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية أو اتفاق أو صك دولي آخر بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها والتفاوض بشأنها".
ومن المقرر أن تجتمع هذه الهيئة الجديدة لأول مرة في موعد أقصاه الأول من مارس/ آذار من العام المقبل لانتخاب رئيسين مشاركين وأربعة نواب للرئيس.
ومن المقرر أيضا تقديمها تقريرا مرحليا في الاجتماع السنوي العادي لجمعية الصحة العالمية في عام 2023، مع عرض النتيجة النهائية للنظر فيها في جمعية الصحة العالمية لعام 2024.
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