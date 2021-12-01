رئيس الاستخبارات البريطانية يوجه نصيحة "غير تقليدية" لوكالات التجسس

جاء هذا خلال كلمة أدلى بها مور، الثلاثاء، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، بحسب وكالة "فرانس برس".قال رئيس جهاز "إم.آي.6" إن "أعداء بلاده ينفقون المال ويبذلون جهودا كبرى لإتقان قطاع الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية والبيولوجيا التركيبية".ورأى أنه من غير الممكن عقد الآمال على إعادة إنتاج قطاع التكنولوجيا العالمي، معتبرا أن الحل الأمثل هو الاستفادة منه.وأكد مور ضرورة تغيير نهج "إم.آي.6" وأسلوب عمله طالما أن الجهاز يعتمد بشكل أساسي على قدراته الذاتية.وأشار مور الذي تولى منصبه كرئيس لجهاز "إم.آي.6" في 2020 إلى أن التهديدات الإلكترونية التي يمثلها المجرمون والمتطرفون والدول المعادية تتزايد بسرعة بالغة.ووصف المسؤول البريطاني الصين وإيران بأنهما تشكلان مصدرا رئيسيا للقلق، لافتا إلى أن جهاز الاستخبارات الصيني يمتلك قدرات كبيرة ويواصل التجسس ضد بلاده.وعن إيران، أكد معارضة بلاده تطوير طهران للتكنولوجيا النووية التي لا يمكن أن تستخدمها في الأغراض المدنية.