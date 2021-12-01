إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
رشاش مصري متعدد يطلق 3 أنواع من الذخائر يظهر في "إيديكس 2021"... صور
21:50 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 22:23 GMT 01.12.2021)
© Sputnik . ahmed abd elwahab رشاش مصري متعدد الأغراض
© Sputnik . ahmed abd elwahab
عرضت مصر مجموعة متنوعة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" وكان من بينها الرشاش متعدد الأغراض، الذي يستخدم طلقات عيار (7.62 * 51 ملم).
وبحسب البيانات المنشورة عن الرشاش، التي يتم توفيرها أثناء العرض، فإن الرشاش المصري يعمل بضغط الغاز، ويمكن التحكم في معدل الإطلاق عن طريق منظم الغاز الخاص به.
تتميز ماسورة الرشاش (السبطانة) بأنها مطلية بالكروم من الداخل، ويتم تبريدها بالهواء مع إمكانية تغييرها للتبريد.
وتم تصميم الرشاش المصري ليكون قادرا على إطلاق 3 أنواع من الذخيرة العادية والكاشفة والخارقة، ويتم تغذيته بواسطة شريط 50 طلقة أو بطرق أخرى.
© Sputnik . ahmed abd elwahab رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
© Sputnik . ahmed abd elwahab رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
© Sputnik . ahmed abd elwahab رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
© Sputnik . ahmed abd elwahab رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
© Sputnik . ahmed abd elwahab رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
© Sputnik . ahmed abd elwahab رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
© Sputnik . ahmed abd elwahabرشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
3/7
© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
4/7
© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
5/7
© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
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© Sputnik . ahmed abd elwahab
رشاش مصري متعدد الأغراض
يصل المدى المؤثر للرشاش إلى 1800 متر، ويمكنه إطلاق 900 طلقة في الدقيقة ويصل وزنه إلى 11 كيلوغرام، فيما يصل طول الرشاش إلى 126 سنتيمترا وطول الماسورة 54.8 سنتيمترا ويصل إلى 63 سنتيمترا مع حاجز اللهب.