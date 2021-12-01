https://arabic.sputniknews.com/20211201/رشوان-توفيق-يقدم-عرضا-إلى-ابنته-والأخيرة-ترفض-فيديو-1053429299.html

رشوان توفيق يقدم عرضا إلى ابنته والأخيرة ترفض... فيديو

رشوان توفيق يقدم عرضا إلى ابنته والأخيرة ترفض... فيديو

كشفت الإعلامية هبة رشوان توفيق، عن مبادرة للصلح من قبل والدها الفنان رشوان توفيق، مؤكدة أنه ينتظر ابنته وحفيده في منزله وسيأخذها بين أحضانه، حتى دون عتاب. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T08:27+0000

2021-12-01T08:27+0000

2021-12-01T08:36+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقالت هبة، إن "المحامي الدكتور مجدي مهران تحدث وكيلا عن العائلة وطرح مبادرة للتصالح حرصا على تماسك الأسرة"، مشيرة إلى أن والدها قال إن البيت مفتوح لهم. من جهة أخرى، قال مهران، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، الذي يذاع على قناة Etc، إن الابنة والحفيد تراجعا عن فكرة زيارة رشوان توفيق في منزله وتصفية الخلافات، مؤكدا أنهما متمسكان بالحصول على الأموال والشاليه الإضافي قبل أي تفاوض.وأضاف أن "أية أبنه الفنان رشوان توفيق، رفضت الصلح مع أبيها"، موضحاً أن هناك تأثير خارجي عليها يطالبها بعدم الصلح مع والدها، رغم أن رشوان توفيق، ما زال يقدم يد العون بالتصالح، وعدم حل المشاكل العائلية في أروقة القضاء.وتصدر رشوان توفيق الأسبوع الماضي، محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته.و رشوان توفيق بدأ حياته الفنية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وشارك في حوالي 295 عملا فنيا ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات وسهرات تلفزيونية ومسرحيات.وعمل مع مشاهير السينما المصرية في الإخراج والإنتاج والتمثيل، وتميز بمشاركته في الأعمال الدينية في فترة طويلة لإجادته اللغة العربية الفصحى.ومن بين أشهر الأعمال التي شارك فيها "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "الأيام"، "الشهد والدموع"، "الزيني بركات"، وغيرها الكثير.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.

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أخبار الفنانين في مصر