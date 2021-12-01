رشوان توفيق يقدم عرضا إلى ابنته والأخيرة ترفض... فيديو

وقالت هبة، إن "المحامي الدكتور مجدي مهران تحدث وكيلا عن العائلة وطرح مبادرة للتصالح حرصا على تماسك الأسرة"، مشيرة إلى أن والدها قال إن البيت مفتوح لهم. من جهة أخرى، قال مهران، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، الذي يذاع على قناة Etc، إن الابنة والحفيد تراجعا عن فكرة زيارة رشوان توفيق في منزله وتصفية الخلافات، مؤكدا أنهما متمسكان بالحصول على الأموال والشاليه الإضافي قبل أي تفاوض.وأضاف أن "أية أبنه الفنان رشوان توفيق، رفضت الصلح مع أبيها"، موضحاً أن هناك تأثير خارجي عليها يطالبها بعدم الصلح مع والدها، رغم أن رشوان توفيق، ما زال يقدم يد العون بالتصالح، وعدم حل المشاكل العائلية في أروقة القضاء.وتصدر رشوان توفيق الأسبوع الماضي، محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته.و رشوان توفيق بدأ حياته الفنية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وشارك في حوالي 295 عملا فنيا ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات وسهرات تلفزيونية ومسرحيات.وعمل مع مشاهير السينما المصرية في الإخراج والإنتاج والتمثيل، وتميز بمشاركته في الأعمال الدينية في فترة طويلة لإجادته اللغة العربية الفصحى.ومن بين أشهر الأعمال التي شارك فيها "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "الأيام"، "الشهد والدموع"، "الزيني بركات"، وغيرها الكثير.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
كشفت الإعلامية هبة رشوان توفيق، عن مبادرة للصلح من قبل والدها الفنان رشوان توفيق، مؤكدة أنه ينتظر ابنته وحفيده في منزله وسيأخذها بين أحضانه، حتى دون عتاب.
وقالت هبة، إن "المحامي الدكتور مجدي مهران تحدث وكيلا عن العائلة وطرح مبادرة للتصالح حرصا على تماسك الأسرة"، مشيرة إلى أن والدها قال إن البيت مفتوح لهم.
من جهة أخرى، قال مهران، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، الذي يذاع على قناة Etc، إن الابنة والحفيد تراجعا عن فكرة زيارة رشوان توفيق في منزله وتصفية الخلافات، مؤكدا أنهما متمسكان بالحصول على الأموال والشاليه الإضافي قبل أي تفاوض.
وأضاف أن "أية أبنه الفنان رشوان توفيق، رفضت الصلح مع أبيها"، موضحاً أن هناك تأثير خارجي عليها يطالبها بعدم الصلح مع والدها، رغم أن رشوان توفيق، ما زال يقدم يد العون بالتصالح، وعدم حل المشاكل العائلية في أروقة القضاء.
وتصدر رشوان توفيق الأسبوع الماضي، محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته.
وقال توفيق (88 سنة)، يوم السبت الماضي، إن "زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية"، مشيرا إلى أنه يعيش أسوأ مأساة في حياته.
و رشوان توفيق بدأ حياته الفنية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وشارك في حوالي 295 عملا فنيا ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات وسهرات تلفزيونية ومسرحيات.
وعمل مع مشاهير السينما المصرية في الإخراج والإنتاج والتمثيل، وتميز بمشاركته في الأعمال الدينية في فترة طويلة لإجادته اللغة العربية الفصحى.
ومن بين أشهر الأعمال التي شارك فيها "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "الأيام"، "الشهد والدموع"، "الزيني بركات"، وغيرها الكثير.