https://arabic.sputniknews.com/20211201/روسيا-ترسل-3-طائرات-نقل-عسكرية-إلى-أفغانستان-لإجلاء-مواطنيها-وتقديم-المساعدات-الإنسانية-1053424814.html

روسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء مواطنيها وتقديم المساعدات الإنسانية

روسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء مواطنيها وتقديم المساعدات الإنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أنه بناء على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، توجهت ثلاث طائرات نقل عسكرية إلى العاصمة الأفغانية كابول، لإجلاء أكثر من... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T04:14+0000

2021-12-01T04:14+0000

2021-12-01T04:14+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الدفاع: "نظم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالنيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، عملية الأجلاء الثالثة من أراضي أفغانستان بواسطة طائرات نقل عسكرية، لإجلاء أكثر من 380 شخص من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (قيرغيزستان ) وطلاب أفغان يدرسون بالجامعات الروسية".وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من ثلاث طائرات نقل عسكرية أقلعت من مطار تشكالوفسكي باتجاه كابول .وأوضح أن إحدى الطائرات وعلى متنها مساعدات إنسانية هبطت بمطار كابول.والشهر الماضي، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد روسيا للمشاركة في المشاريع التجارية في أفغانستان.وقال كابولوف "لا توجد لدى روسيا أي خطط للسيطرة على ثروات أفغانستان الباطنية.. ربما سيصب ذلك يوما ما في مصلحة الشعب الأفغاني والدولة ككل، ولكن لا توجد لدينا مثل هذه الأهداف".وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أعلنت في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف أغسطس/آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، وفرار الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس/آب الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.

https://arabic.sputniknews.com/20211120/المبعوث-الخاص-للرئيس-الروسي-إلى-أفغانستان-مستعدون-للمشاركة-في-مشاريع-تجارية-هناك-1050756435.html

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