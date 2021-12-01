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روسيا: ظهور أول تشكيلة مكونة من آليات مدرعة فريدة في القوات المسلحة
روسيا: ظهور أول تشكيلة مكونة من آليات مدرعة فريدة في القوات المسلحة
أعلن قائد إحدى المناطق العسكرية في روسيا إنشاء سريَّة مدرعات "ترميناتور". 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T08:16+0000
2021-12-01T08:16+0000
رصد عسكري
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"ترميناتور" آلية مدرعة فريدة من نوعها تشبه الدبابة وتتلخص وظيفتها في مساندة الدبابات في ميدان القتال من خلال تدمير أسلحة العدو المضادة للدبابات. وتقدر "ترميناتور" على مكافحة دبابات العدو والآليات المدرعة الأخرى والمروحيات والطائرات غير السريعة على ارتفاعات منخفضة.وذكر جهاز الإعلام أن قائد المنطقة عبر عن اعتقاده بأن آليات "ترميناتور" تستطيع الاضطلاع بالعديد من المهام المتنوعة بالإضافة إلى مساندة دبابات القوات الصديقة في ميدن القتال.وأضاف أن آليات "ترميناتور" اجتازت تجربة تشغيلها في صفوف القوات المسلحة بنجاح.
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رصد عسكري

روسيا: ظهور أول تشكيلة مكونة من آليات مدرعة فريدة في القوات المسلحة

08:16 GMT 01.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Terrängbil 16 Revinge 2015مدرعة RG-32
مدرعة RG-32 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Terrängbil 16 Revinge 2015
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أعلن قائد إحدى المناطق العسكرية في روسيا إنشاء سريَّة مدرعات "ترميناتور".
"ترميناتور" آلية مدرعة فريدة من نوعها تشبه الدبابة وتتلخص وظيفتها في مساندة الدبابات في ميدان القتال من خلال تدمير أسلحة العدو المضادة للدبابات. وتقدر "ترميناتور" على مكافحة دبابات العدو والآليات المدرعة الأخرى والمروحيات والطائرات غير السريعة على ارتفاعات منخفضة.

ولم توجد تشكيلة مكونة من مدرعات "ترميناتور" في القوات المسلحة الروسية حتى يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2021 حينما أعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية نقلا عن قائد المنطقة الجنرال ألكسندر لابين، إنشاء أول تشكيلة مكونة من مدرعات "ترميناتور"، هي سَريّة ضمن أحد أفواج المدرعات تضم 9 آليات "ترميناتور".

وذكر جهاز الإعلام أن قائد المنطقة عبر عن اعتقاده بأن آليات "ترميناتور" تستطيع الاضطلاع بالعديد من المهام المتنوعة بالإضافة إلى مساندة دبابات القوات الصديقة في ميدن القتال.
وأضاف أن آليات "ترميناتور" اجتازت تجربة تشغيلها في صفوف القوات المسلحة بنجاح.
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