روسيا: ظهور أول تشكيلة مكونة من آليات مدرعة فريدة في القوات المسلحة

"ترميناتور" آلية مدرعة فريدة من نوعها تشبه الدبابة وتتلخص وظيفتها في مساندة الدبابات في ميدان القتال من خلال تدمير أسلحة العدو المضادة للدبابات. وتقدر "ترميناتور" على مكافحة دبابات العدو والآليات المدرعة الأخرى والمروحيات والطائرات غير السريعة على ارتفاعات منخفضة.وذكر جهاز الإعلام أن قائد المنطقة عبر عن اعتقاده بأن آليات "ترميناتور" تستطيع الاضطلاع بالعديد من المهام المتنوعة بالإضافة إلى مساندة دبابات القوات الصديقة في ميدن القتال.وأضاف أن آليات "ترميناتور" اجتازت تجربة تشغيلها في صفوف القوات المسلحة بنجاح.
أعلن قائد إحدى المناطق العسكرية في روسيا إنشاء سريَّة مدرعات "ترميناتور".
"ترميناتور" آلية مدرعة فريدة من نوعها تشبه الدبابة وتتلخص وظيفتها في مساندة الدبابات في ميدان القتال من خلال تدمير أسلحة العدو المضادة للدبابات. وتقدر "ترميناتور" على مكافحة دبابات العدو والآليات المدرعة الأخرى والمروحيات والطائرات غير السريعة على ارتفاعات منخفضة.
ولم توجد تشكيلة مكونة من مدرعات "ترميناتور" في القوات المسلحة الروسية حتى يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2021 حينما أعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية نقلا عن قائد المنطقة الجنرال ألكسندر لابين، إنشاء أول تشكيلة مكونة من مدرعات "ترميناتور"، هي سَريّة ضمن أحد أفواج المدرعات تضم 9 آليات "ترميناتور".
وذكر جهاز الإعلام أن قائد المنطقة عبر عن اعتقاده بأن آليات "ترميناتور" تستطيع الاضطلاع بالعديد من المهام المتنوعة بالإضافة إلى مساندة دبابات القوات الصديقة في ميدن القتال.
وأضاف أن آليات "ترميناتور" اجتازت تجربة تشغيلها في صفوف القوات المسلحة بنجاح.