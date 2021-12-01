https://arabic.sputniknews.com/20211201/روسيا-مقبلة-على-تصدير-سيارة-مدرعة-لا-يوجد-لها-مثيل-في-العالم-إلى-الخارج-1053425922.html

روسيا مقبلة على تصدير سيارة مدرعة لا يوجد لها مثيل في العالم إلى الخارج

روسيا مقبلة على تصدير سيارة مدرعة لا يوجد لها مثيل في العالم إلى الخارج

حصل صانع مدرعة "تايفون- في دي في" الروسية على رخصة تصديرها إلى الخارج. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T06:45+0000

2021-12-01T06:45+0000

2021-12-01T06:45+0000

رصد عسكري

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صرح بذلك بولات زينوتدينوف، مدير الصادرات في شركة "ريمديزل" المصنعة للمدرعات، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك".وأشار مسؤول شركة "ريمديزل" إلى أن مدرعة "تايفون- في دي في" هي المدرعة الوحيدة في العالم التي يمكن إنزالها من الطائرة المحلقة في الجو بالمظلة.وتحدث مدير الصادرات في الشركة الروسية المصنعة للمدرعات لـ"سبوتنيك"، في القاهرة خلال معرض "ايديكس"، الذي تعرض الشركة فيه نموذجا مصغرا من مدرعة "تايفون".وتبلغ قوة محرك مدرعة "تايفون- في دي في" 350 قوة حصانية. وتستطيع المدرعة أن تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1200 كيلومتر. وتستطيع دروعها مقاومة انفجار 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل تحت العجلات أو 4 كيلوغرامات تحت القاع.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري