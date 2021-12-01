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https://arabic.sputniknews.com/20211201/روسيا-مقبلة-على-تصدير-سيارة-مدرعة-لا-يوجد-لها-مثيل-في-العالم-إلى-الخارج-1053425922.html
روسيا مقبلة على تصدير سيارة مدرعة لا يوجد لها مثيل في العالم إلى الخارج
روسيا مقبلة على تصدير سيارة مدرعة لا يوجد لها مثيل في العالم إلى الخارج
حصل صانع مدرعة "تايفون- في دي في" الروسية على رخصة تصديرها إلى الخارج. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T06:45+0000
2021-12-01T06:45+0000
رصد عسكري
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صرح بذلك بولات زينوتدينوف، مدير الصادرات في شركة "ريمديزل" المصنعة للمدرعات، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك".وأشار مسؤول شركة "ريمديزل" إلى أن مدرعة "تايفون- في دي في" هي المدرعة الوحيدة في العالم التي يمكن إنزالها من الطائرة المحلقة في الجو بالمظلة.وتحدث مدير الصادرات في الشركة الروسية المصنعة للمدرعات لـ"سبوتنيك"، في القاهرة خلال معرض "ايديكس"، الذي تعرض الشركة فيه نموذجا مصغرا من مدرعة "تايفون".وتبلغ قوة محرك مدرعة "تايفون- في دي في" 350 قوة حصانية. وتستطيع المدرعة أن تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1200 كيلومتر. وتستطيع دروعها مقاومة انفجار 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل تحت العجلات أو 4 كيلوغرامات تحت القاع.
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رصد عسكري

روسيا مقبلة على تصدير سيارة مدرعة لا يوجد لها مثيل في العالم إلى الخارج

06:45 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنقل عربات مدرعة وأفراد من قوات حفظ السلام الروسية إلى أرمينيا
نقل عربات مدرعة وأفراد من قوات حفظ السلام الروسية إلى أرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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حصل صانع مدرعة "تايفون- في دي في" الروسية على رخصة تصديرها إلى الخارج.
صرح بذلك بولات زينوتدينوف، مدير الصادرات في شركة "ريمديزل" المصنعة للمدرعات، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك".
وأشار مسؤول شركة "ريمديزل" إلى أن مدرعة "تايفون- في دي في" هي المدرعة الوحيدة في العالم التي يمكن إنزالها من الطائرة المحلقة في الجو بالمظلة.
وتحدث مدير الصادرات في الشركة الروسية المصنعة للمدرعات لـ"سبوتنيك"، في القاهرة خلال معرض "ايديكس"، الذي تعرض الشركة فيه نموذجا مصغرا من مدرعة "تايفون".

وصنعت شركة "ريمديزل" مدرعة "تايفون- في دي في" لقوات المظلات. وتتسلح مدرعة "تايفون- في دي في" بمدفع مطوّر من عيار 30 ملم يستطيع أن يصيب أهدافا على بعد لا تطاله المدافع الأخرى من هذا العيار، ويمكنه أن يطلق النار أثناء الحركة في كل أوقات النهار والليل وفي الظروف الجوية الرديئة.

وتبلغ قوة محرك مدرعة "تايفون- في دي في" 350 قوة حصانية. وتستطيع المدرعة أن تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1200 كيلومتر. وتستطيع دروعها مقاومة انفجار 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل تحت العجلات أو 4 كيلوغرامات تحت القاع.
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