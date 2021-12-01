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https://arabic.sputniknews.com/20211201/رونالدو-يخرج-عن-صمته-ويعلق-على-خسارته-الكرة-الذهبية-بكلمة-واحدة-1053447991.html
رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على خسارته "الكرة الذهبية" بكلمة واحدة
رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على خسارته "الكرة الذهبية" بكلمة واحدة
خرج كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن صمته وعلق على خسارته جائزة الكرة الذهبية، التي حصل عليها ليونيل ميسي. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:18+0000
2021-12-01T15:18+0000
كرستيانو رونالدو
الكرة الذهبية
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حصل رونالدو على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، بينما حل ميسي في المركز الأول، وحصل على الكرة الذهبية لسابع مرة.وعلق رونالدو، اليوم الأربعاء، على عدم حصوله على الكرة الذهبية واحتلاله المركز السادس بين اللاعبين المتنافسين، بكلمة واحدة فقط وهي "حقائق".وجاءت كلمة كريستيانو رونالد، البالغ من العمر 36 عاما، ردا على منشور بموقع "إنستyرام"، أشار فيه كاتبه إلى أن ميسي "سرق" الكرة الذهبية.وأشار كاتب المنشور إلى إنجازات رونالدو خلال العام الماضي، وأنه حصد كأسين إيطاليين، واحتل صدارة هدافي بطولة أوروبا 2020، مشاركة.وأوضح كاتب المنشور أن رونالدو سجل أكبر عدد من الأهداف في الموسم الأخير من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وذلك برصيد 29 هدفا، كما سجل بالفعل 10 أهداف منذ عودته المثيرة إلى مانشستر يونايتد.وأضاف "لقد كان أيضا عاما سجل فيه رقمين قياسيين مثيرين للإعجاب على الإطلاق، بما في ذلك تحطيم الرقم القياسي لأهداف النادي والرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في المباريات الدولية للمنتخب الوطني".يشار إلى أن رصيد رونالدو مع المنتخب البرتغالي بلغ 115 هدفا، الأمر الذي جلعه يتفوق على الإيراني علي دائي الذي كان يحمل الرقم القياسي في السابق.
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كرستيانو رونالدو, الكرة الذهبية

رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على خسارته "الكرة الذهبية" بكلمة واحدة

15:18 GMT 01.12.2021
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / DAVID KLEIN
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خرج كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن صمته وعلق على خسارته جائزة الكرة الذهبية، التي حصل عليها ليونيل ميسي.
حصل رونالدو على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، بينما حل ميسي في المركز الأول، وحصل على الكرة الذهبية لسابع مرة.
وعلق رونالدو، اليوم الأربعاء، على عدم حصوله على الكرة الذهبية واحتلاله المركز السادس بين اللاعبين المتنافسين، بكلمة واحدة فقط وهي "حقائق".
وجاءت كلمة كريستيانو رونالد، البالغ من العمر 36 عاما، ردا على منشور بموقع "إنستyرام"، أشار فيه كاتبه إلى أن ميسي "سرق" الكرة الذهبية.
وأشار كاتب المنشور إلى إنجازات رونالدو خلال العام الماضي، وأنه حصد كأسين إيطاليين، واحتل صدارة هدافي بطولة أوروبا 2020، مشاركة.
رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
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وأوضح كاتب المنشور أن رونالدو سجل أكبر عدد من الأهداف في الموسم الأخير من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وذلك برصيد 29 هدفا، كما سجل بالفعل 10 أهداف منذ عودته المثيرة إلى مانشستر يونايتد.
وأضاف "لقد كان أيضا عاما سجل فيه رقمين قياسيين مثيرين للإعجاب على الإطلاق، بما في ذلك تحطيم الرقم القياسي لأهداف النادي والرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في المباريات الدولية للمنتخب الوطني".
يشار إلى أن رصيد رونالدو مع المنتخب البرتغالي بلغ 115 هدفا، الأمر الذي جلعه يتفوق على الإيراني علي دائي الذي كان يحمل الرقم القياسي في السابق.
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