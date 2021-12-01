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زعيم البوليساريو: الجبهة مرغمة على تطوير كفاحها المسلح... فيديو
زعيم البوليساريو: الجبهة مرغمة على تطوير كفاحها المسلح... فيديو
أكد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، أن قوات الجبهة "باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلح". 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T18:37+0000
2021-12-01T18:37+0000
البوليساريو
أخبار المغرب اليوم
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جاءت تصريحات زعيم جبهة البوليساريو في حوار تلفزيوني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء.وقال غالي إن عملية تطوير الكفاح ستكون بطريقة تتماشى مع التطورات التي يشهدها النزاع في الصحراء الغربية.ورأى أنه من الضروري عدم استباق الأحداث نظرا لأن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة.وذكر أن الشعب الصحراوي مصر على "تطوير كفاحهم المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الإمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعا".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن جبهته قررت تصعيد ما قال إنه "الكفاح المسلح"، ضد المغرب.وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال غالي: "الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح".وكانت الجبهة قد أعلنت حالة الحرب مع المغرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991.ومن وقتها والأحداث لم تراوح مكانها، مع تدخلات وسطاء دوليين، حيث كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".وفي حين تطالب الجبهة باستفتاء على حق تقرير المصير، تتمسك المملكة المغربية التي يقع 80% من الأراضي تحت سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.
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البوليساريو, أخبار المغرب اليوم

زعيم البوليساريو: الجبهة مرغمة على تطوير كفاحها المسلح... فيديو

18:37 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHEزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE
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أكد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، أن قوات الجبهة "باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلح".
جاءت تصريحات زعيم جبهة البوليساريو في حوار تلفزيوني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء.
وقال غالي إن عملية تطوير الكفاح ستكون بطريقة تتماشى مع التطورات التي يشهدها النزاع في الصحراء الغربية.
ورأى أنه من الضروري عدم استباق الأحداث نظرا لأن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة.
وذكر أن الشعب الصحراوي مصر على "تطوير كفاحهم المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الإمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعا".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن جبهته قررت تصعيد ما قال إنه "الكفاح المسلح"، ضد المغرب.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال غالي: "الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح".
وكانت الجبهة قد أعلنت حالة الحرب مع المغرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991.
ومن وقتها والأحداث لم تراوح مكانها، مع تدخلات وسطاء دوليين، حيث كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".
وفي حين تطالب الجبهة باستفتاء على حق تقرير المصير، تتمسك المملكة المغربية التي يقع 80% من الأراضي تحت سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.
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