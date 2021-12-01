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سفير صنعاء في دمشق يدعو إلى تنظيم مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية
سفير صنعاء في دمشق يدعو إلى تنظيم مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية
دعا سفير صنعاء لدى سوريا عبد الله صبري إلى تنظيم مؤتمر عام لدول وقوى محور المقاومة وإقرار رؤية استراتيجية لدعم القضية الفلسطينية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T19:58+0000
2021-12-01T19:58+0000
اليمن
القضية الفلسطينية
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جاء ذلك خلال ندوة احتضنها اتحاد الكتاب العرب في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لسفارة صنعاء بدمشق تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.وأكد سفير صنعاء على دعم اليمن للشعب الفلسطيني من منطلق أن الصراع مع "الكيان الغاصب صراع وجود لا حدود وأن لا مجال لأية تسويات سياسية أو أنصاف حلول، وأن لا خيار لتحرير فلسطين سوى المقاومة والكفاح المسلح".من جانبه استعرض السفير الفلسطيني لدى دمشق سمير الرفاعي مراحل التآمر على فلسطين.وقال إن التآمر بدأ من "المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد بمدينة بازل السويسرية والدعوة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وصولاً الى اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور وصفقة القرن وضلوع أمريكا في التآمر على الشعب الفلسطيني".بدوره، قال علي رضا آيتي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بدمشق إن الأمة العربية والإسلامية في صراع دائم ومستمر مع المشروع الاستعماري الإمبريالي "والمشروع الصهيوني" جزء من هذا المشروع الذي لم يغير جوهره لكنه غير أساليبه.وأضاف آيتي أن: "الاستعمار الاستيطاني والإرهاب الإجرامي والحروب التي أشعلتها إسرائيل في المنطقة ونشر الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والدينية جزء من المشروع الاستكباري العالمي للقضاء على أي مقاومة".
https://arabic.sputniknews.com/20211006/وزير-خارجية-إسرائيل-لا-يمكن-تجاهل-القضية-الفلسطينية-إلى-الأبد-1050356855.html
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اليمن, القضية الفلسطينية

سفير صنعاء في دمشق يدعو إلى تنظيم مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية

19:58 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Yemeni Embassy in Syriaالدكتور عبد الله صبري سفير حكومة الإنقاذ في صنعاء لدى سوريا
الدكتور عبد الله صبري سفير حكومة الإنقاذ في صنعاء لدى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Yemeni Embassy in Syria
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دعا سفير صنعاء لدى سوريا عبد الله صبري إلى تنظيم مؤتمر عام لدول وقوى محور المقاومة وإقرار رؤية استراتيجية لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ندوة احتضنها اتحاد الكتاب العرب في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لسفارة صنعاء بدمشق تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2021
وزير خارجية إسرائيل: لا يمكن "تجاهل" القضية الفلسطينية إلى الأبد
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وأكد سفير صنعاء على دعم اليمن للشعب الفلسطيني من منطلق أن الصراع مع "الكيان الغاصب صراع وجود لا حدود وأن لا مجال لأية تسويات سياسية أو أنصاف حلول، وأن لا خيار لتحرير فلسطين سوى المقاومة والكفاح المسلح".
من جانبه استعرض السفير الفلسطيني لدى دمشق سمير الرفاعي مراحل التآمر على فلسطين.
وقال إن التآمر بدأ من "المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد بمدينة بازل السويسرية والدعوة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وصولاً الى اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور وصفقة القرن وضلوع أمريكا في التآمر على الشعب الفلسطيني".
بدوره، قال علي رضا آيتي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بدمشق إن الأمة العربية والإسلامية في صراع دائم ومستمر مع المشروع الاستعماري الإمبريالي "والمشروع الصهيوني" جزء من هذا المشروع الذي لم يغير جوهره لكنه غير أساليبه.
وأضاف آيتي أن: "الاستعمار الاستيطاني والإرهاب الإجرامي والحروب التي أشعلتها إسرائيل في المنطقة ونشر الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والدينية جزء من المشروع الاستكباري العالمي للقضاء على أي مقاومة".
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