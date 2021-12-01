https://arabic.sputniknews.com/20211201/سفير-صنعاء-في-دمشق-يدعو-إلى-تنظيم-مؤتمر-لدعم-القضية-الفلسطينية--1053456439.html

سفير صنعاء في دمشق يدعو إلى تنظيم مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية

سفير صنعاء في دمشق يدعو إلى تنظيم مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية

دعا سفير صنعاء لدى سوريا عبد الله صبري إلى تنظيم مؤتمر عام لدول وقوى محور المقاومة وإقرار رؤية استراتيجية لدعم القضية الفلسطينية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T19:58+0000

2021-12-01T19:58+0000

2021-12-01T19:58+0000

اليمن

القضية الفلسطينية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048882110_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_69e074600dc1831ffba4009660f353d4.jpg

جاء ذلك خلال ندوة احتضنها اتحاد الكتاب العرب في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لسفارة صنعاء بدمشق تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.وأكد سفير صنعاء على دعم اليمن للشعب الفلسطيني من منطلق أن الصراع مع "الكيان الغاصب صراع وجود لا حدود وأن لا مجال لأية تسويات سياسية أو أنصاف حلول، وأن لا خيار لتحرير فلسطين سوى المقاومة والكفاح المسلح".من جانبه استعرض السفير الفلسطيني لدى دمشق سمير الرفاعي مراحل التآمر على فلسطين.وقال إن التآمر بدأ من "المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد بمدينة بازل السويسرية والدعوة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وصولاً الى اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور وصفقة القرن وضلوع أمريكا في التآمر على الشعب الفلسطيني".بدوره، قال علي رضا آيتي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بدمشق إن الأمة العربية والإسلامية في صراع دائم ومستمر مع المشروع الاستعماري الإمبريالي "والمشروع الصهيوني" جزء من هذا المشروع الذي لم يغير جوهره لكنه غير أساليبه.وأضاف آيتي أن: "الاستعمار الاستيطاني والإرهاب الإجرامي والحروب التي أشعلتها إسرائيل في المنطقة ونشر الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والدينية جزء من المشروع الاستكباري العالمي للقضاء على أي مقاومة".

https://arabic.sputniknews.com/20211006/وزير-خارجية-إسرائيل-لا-يمكن-تجاهل-القضية-الفلسطينية-إلى-الأبد-1050356855.html

اليمن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليمن, القضية الفلسطينية