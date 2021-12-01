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صحيفة: روسيا حولت دبابة "تي-72" إلى "صياد قاتل" حقيقي
صحيفة: روسيا حولت دبابة "تي-72" إلى "صياد قاتل" حقيقي
يبلغ عمر "تي-72" ما يقرب من 50 عامًا، لكنها لا تزال تلعب دورًا مركزيًا في الجيش الروسي. شارك المحلل العسكري الأمريكي برنت إم ايستوود هذه الاستنتاجات. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T05:14+0000
2021-12-01T05:14+0000
رصد عسكري
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منذ ظهورها في عام 1973، تم تحديث دبابة تي-72 وتطويرها بشكل متكرر، ما أدى إلى وجود عشرات التعديلات على هذه الدبابة القتالية اليوم. على الرغم من عمرها الكبير، فهي لا تزال في الخدمة وترفض التقاعد.وفقًا لتقديرات المحلل العسكري، لا تزال تي-72 قادرة على لعب دور مهم في ساحة المعرك، حسب صحيفة "بزنس إنسايدر".كان عليها أن تسحق الناتو والولايات المتحدة من خلال اختراق فجوة فولدا الاستراتيجية في ألمانيا لتوجيه ضربة حاسمة للعدو خلال الحرب الباردة. وقال الخبير الأمريكي: "لا يزال هناك حوالي 2000 دبابة من هذا الطراز في خدمة روسيا، وهناك المزيد من الدبابات في المخزن".في البداية، تم إنشاء تي-72 لدعم المشاة، لكن التحسينات اللاحقة حولتها إلى "صياد قاتل" حقيقي. أحدث الإصدارات من هذه الدبابة القتالية هي إصدارات "تي-72في3" و"تي-72إم في3"."هناك أكثر من 7000 دبابة تي-72 في المخزن، ويعتقد الروس أنه يمكن ترقيتها إلى نسخة تي-72في3 دون أي صعوبات خاصة".الخبير مقتنع بأن الترقيات كانت مفيدة للدبابة. يمكن لروسيا تحويلها من مركبة دعم مشاة تقليدية إلى مركبة مدرعة من الجيل الثالث. اليوم "تي-72في3" هي "صياد قاتل" حقيقي.
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رصد عسكري

صحيفة: روسيا حولت دبابة "تي-72" إلى "صياد قاتل" حقيقي

05:14 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة من كازاخستان خلال "بياثلون الدبابات 2020" في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي "أرميا 2020" والألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)
القوات المسلحة من كازاخستان خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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يبلغ عمر "تي-72" ما يقرب من 50 عامًا، لكنها لا تزال تلعب دورًا مركزيًا في الجيش الروسي. شارك المحلل العسكري الأمريكي برنت إم ايستوود هذه الاستنتاجات.
منذ ظهورها في عام 1973، تم تحديث دبابة تي-72 وتطويرها بشكل متكرر، ما أدى إلى وجود عشرات التعديلات على هذه الدبابة القتالية اليوم. على الرغم من عمرها الكبير، فهي لا تزال في الخدمة وترفض التقاعد.
وفقًا لتقديرات المحلل العسكري، لا تزال تي-72 قادرة على لعب دور مهم في ساحة المعرك، حسب صحيفة "بزنس إنسايدر".
كان عليها أن تسحق الناتو والولايات المتحدة من خلال اختراق فجوة فولدا الاستراتيجية في ألمانيا لتوجيه ضربة حاسمة للعدو خلال الحرب الباردة. وقال الخبير الأمريكي: "لا يزال هناك حوالي 2000 دبابة من هذا الطراز في خدمة روسيا، وهناك المزيد من الدبابات في المخزن".
في البداية، تم إنشاء تي-72 لدعم المشاة، لكن التحسينات اللاحقة حولتها إلى "صياد قاتل" حقيقي. أحدث الإصدارات من هذه الدبابة القتالية هي إصدارات "تي-72في3" و"تي-72إم في3".

نسخة "تي-72في3" هي الأكثر شعبية في الوقت الحالي، لدى الجيش الروسي أكثر من 1300 وحدة من هذه المعدات تحت تصرفه. تم تجهيز الدبابة بمدفع أملس 125 ملم 2A46M5، وتتوافق خصائصه مع أفضل الأمثلة على المركبات المدرعة الغربية. يوجد أيضًا في ترسانته نظام التحكم في إطلاق النار من الدرجة الأولى "كالينا"، والذي يسمح بتعقب دبابات العدو تلقائيًا. تستخدم الدروع الحديثة "كونتاكت-5" كحماية من الصواريخ المضادة للدبابات.

"هناك أكثر من 7000 دبابة تي-72 في المخزن، ويعتقد الروس أنه يمكن ترقيتها إلى نسخة تي-72في3 دون أي صعوبات خاصة".
الخبير مقتنع بأن الترقيات كانت مفيدة للدبابة. يمكن لروسيا تحويلها من مركبة دعم مشاة تقليدية إلى مركبة مدرعة من الجيل الثالث. اليوم "تي-72في3" هي "صياد قاتل" حقيقي.
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