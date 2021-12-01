https://arabic.sputniknews.com/20211201/صحيفة-عبرية-تكشف-عن-تقنية-يستخدمها-الجيش-الإسرائيلي-للتعرف-على-الفلسطينيين--1053449822.html

صحيفة عبرية تكشف عن تقنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتعرف على الفلسطينيين

صحيفة عبرية تكشف عن تقنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتعرف على الفلسطينيين

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن كيفية تعرف الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين عبر تقنية ذكية، تسمى "الذئب الأزرق". 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T16:09+0000

2021-12-01T16:09+0000

2021-12-01T16:09+0000

إسرائيل

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بإمكانها التعرف على أي إنسان عبر عدة طرق مختلفة، وهي كتابة رقم الهوية وتصوير بطاقة الهوية وكذلك التعرف على الوجه، وهو ما أعدته البلاد للجيش الإسرائيلي من أجل التعرف على وجوه الفلسطينيين.وادعت الصحيفة العبرية أن هذه التقنية الإسرائيلية قد سجلت نجاحا كبيرا للجيش الإسرائيلي، حيث ساهمت في خفض العمليات "الإرهابية" في الضفة الغربية، منذ العام 2016، حيث أوضحت أن الكثيرين يتساءلون عن السبب وراء انخفاض العمليات "الإرهابية" في الضفة لسنوات طويلة ماضية.وأكدت الصحيفة أن تقنية "الذئب الأزرق" قد ساعدت في تقليص هذه العمليات في الضفة الغربية، عبر مجموعة قليلة من الجنود الإسرائيليين أصبحوا يسيطرون على مجموعة سكانية كبيرة، عبر تلك التقنية.وأوضحت أن إسرائيل نجحت في مراقبة الفلسطينيين في مدينة الخليل، على سبيل المثال، وبشكل كبير، من خلال هذه التقنية المتقدمة جدا، والمسماه بـ"الذئب الأزرق"، والتي بإمكانها التعرف على الوجوه من خلال شبكة واسعة من الكاميرات، وهواتف ذكية بحوزة جنود الجيش الإسرائيلي.وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل نصبت في الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش كاميرات مراقبة بإمكانها معرفة هوية الفلسطيني داخل سيارته.

https://arabic.sputniknews.com/20211109/إسرائيل-تصعد-من-مراقبتها-للفلسطينيين-من-خلال-برنامج-التعرف-على-الوجوه-في-الضفة-الغربية-1050666910.html

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إسرائيل