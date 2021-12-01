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https://arabic.sputniknews.com/20211201/ضاحي-خلفان-حرب-الحوثي-على-الشرعية-اليمنية-كحرب-المعارضة-للشرعية-السورية-1053429994.html
ضاحي خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية
ضاحي خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية
شبّه نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، الحرب في اليمن بالحرب في سوريا، مشيرا إلى أن الحرب التي يقودها الحوثي ضد الشرعية اليمنية كمثل حرب المعارضة على... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T08:55+0000
2021-12-01T08:55+0000
أخبار الإمارات اليوم
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وكتب خلفان على حسابه الرسمي بتويتر، "حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية".وأضاف "المواقف تجاه الانقلابيين على الطرفين ينبغي أن تلاقي مقاومة مستمرة".يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت الإمارات إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق وعودة بعثتها الدبلوماسية للعمل هناك.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سوريا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات. كما تؤكد الإمارات في مناسبات مختلفة على أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي.
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أخبار الإمارات اليوم

ضاحي خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية

08:55 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBقائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان
قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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شبّه نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، الحرب في اليمن بالحرب في سوريا، مشيرا إلى أن الحرب التي يقودها الحوثي ضد الشرعية اليمنية كمثل حرب المعارضة على الشرعية السورية.
وكتب خلفان على حسابه الرسمي بتويتر، "حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية".
وأضاف "المواقف تجاه الانقلابيين على الطرفين ينبغي أن تلاقي مقاومة مستمرة".
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت الإمارات إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق وعودة بعثتها الدبلوماسية للعمل هناك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سوريا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات. كما تؤكد الإمارات في مناسبات مختلفة على أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي.
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