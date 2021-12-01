ضاحي خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية

وكتب خلفان على حسابه الرسمي بتويتر، "حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية".وأضاف "المواقف تجاه الانقلابيين على الطرفين ينبغي أن تلاقي مقاومة مستمرة".يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت الإمارات إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق وعودة بعثتها الدبلوماسية للعمل هناك.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سوريا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات. كما تؤكد الإمارات في مناسبات مختلفة على أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت الإمارات إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق وعودة بعثتها الدبلوماسية للعمل هناك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سوريا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات. كما تؤكد الإمارات في مناسبات مختلفة على أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي.