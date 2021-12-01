https://arabic.sputniknews.com/20211201/طباعة-كائنات-حية-بتقنية-3-دي-ثورة-علمية-لا-مثيل-لها-صور-وفيديو----1053447675.html

طباعة كائنات حية بتقنية "3 دي"... ثورة علمية لا مثيل لها... صور وفيديو

طباعة كائنات حية بتقنية "3 دي"... ثورة علمية لا مثيل لها... صور وفيديو

استخدم العلماء والخبراء الطابعات ثلاثية الأبعاد "3 دي" في الكثير من المجالات الرائدة منذ اختراعها لأول مرة، لكن أن يتم طباعة مادة حية، هو ما وصفه العلماء... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T15:14+0000

2021-12-01T15:14+0000

2021-12-01T15:14+0000

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يستثمر العلماء بشكل سريع الميزات الفريدة التي تمنحها الطابعات الثلاثية الأبعاد من أجل إيجاد حلول تساعد الإنسان على تخطي الكثير من المشكلات وحلها، خصوصا المشكلات الصحية."حبر حي"... يتحول إلى أشكال مختلفةوبحسب الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة " Nature Communications" العلمية، صمم العلماء نوعا جديدا من "الحبر الحي" أو المصنوع من مادة حية وهي نوع من الخلايا البكتيرية المبرمجة يطلق عليها اسم "Escherichia coli"، والتي يمكن طباعتها عن طريق طابعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء أشكال مختلفة.وبحسب العلماء، فإن الأمر الذي يجعل هذا النهج من استخدام الروابط الحيوية مختلفا عن سابقاته هو "كيفية استخدامه للبرمجة الجينية للتحكم في الخصائص الميكانيكية للحبر نفسه، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج نهائية أفضل في المواد المنتجة واستخدامات أكثر عملية للحبر".وقال عالم الأحياء الكيميائية، نيل جوشي، من جامعة "نورث إيسترن" في ماساتشوستس: "تحتوي الشجرة (الشكل المصمم) على خلايا مضمنة داخلها وتتحول من بذرة إلى شجرة عن طريق استيعاب الموارد من محيطها".وأضاف: "ما نريد القيام به هو شيء مماثل، ولكن عن طريق قيام تلك البرامج بكتابة شكل الحمض النووي، والهندسة الوراثية".عملية معقدة لكنها "ثورة حقيقية"وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإن الطريقة التي تعمل بها هذه الطباعة هي الهندسة الحيوية للخلايا البكتيرية من أجل تكوين ألياف نانوية حية.وتم دمج خلايا الإشريكية القولونية مع مواد أخرى لتكوين الألياف، وباستخدام عملية كيميائية مستوحاة من الفيبرين، وهوبروتين يلعب دورا رئيسيا في تجلط الدم لدى الثدييات، استطاع الباحثون القيام بهذه العملية.وقام الفريق بعد ذلك بإدخال هذه الألياف النانوية القائمة على البروتين في طابعة ثلاثية الأبعاد ومعالجتها وإنتاج أشكال مختلفة.وبحسب الباحث جوشي، فإنه "إذا أخذت هذا المخروط (المنتج) وغمسه في بعض محلول الجلوكوز، فستتغذى الخلايا على الجلوكوز وستصنع المزيد من تلك الألياف وينمو المخروط إلى شيء أكبر".

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