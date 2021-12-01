غضب في مصر.. إحالة المغني عمر كمال للتحقيق بسبب جملة حملت إساءة لبلاده في السعودية

وقبل يومين، أحيا عمر كمال رفقة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا حفل غنائي في السعودية.وخلال غنائه على المسرح لأغنيته "بنت الجيران"، قام بتغيير جملة "أشرب خمور وحشيش (أحد أنواع المخدرات)" إلى "أشرب تمور وحليب"، بحسب صحيفة الوطن المصرية.لكن الأمر كان ليمر مرور الكرام، لولا رده عن سؤال حول سبب تغييره لهذا الجزء من الأغنية.إذ تناقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لعمر كمال قال فيها إنه تعمد تغيير كلمات الأغنية لأن السعودية "أرض طاهرة، ولا يمكن أن يقال فيها كلمات مثل خمور وحشيش".وفجر هذا التصريح أزمة بين مطرب المهرجانات ونقابة الموسيقيين التي اعتبرت أن تصريحه ينطوي على إساءة لمصر.وأكدت النقابة أنه مع كامل احترامها للسعودية فإن مصر "بلد مقدس ومصان عبر التاريخ ولا يمكن أن يتم فيها غناء مثل تلك الكلمات الخادشة والخارجة عن القانون".ولن يكون بإمكان عمر كمال الغناء مجددا في مصر حتى مثوله أمام لجنة قانونية من قبل النقابة للتحقيق في الأمر.وأمس الأول (الإثنين)، أحيا كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا (الأخيران موقوفان عن الغناء في مصر) حفلين غنائيين في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.