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https://arabic.sputniknews.com/20211201/غضب-في-مصر-إحالة-المغني-عمر-كمال-للتحقيق-بسبب-جملة-حملت-إساءة-لبلاده-في-السعودية-1053453814.html
غضب في مصر.. إحالة المغني عمر كمال للتحقيق بسبب جملة حملت إساءة لبلاده في السعودية
غضب في مصر.. إحالة المغني عمر كمال للتحقيق بسبب جملة حملت إساءة لبلاده في السعودية
أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T18:18+0000
2021-12-01T18:19+0000
مصر
موسم الرياض
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وقبل يومين، أحيا عمر كمال رفقة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا حفل غنائي في السعودية.وخلال غنائه على المسرح لأغنيته "بنت الجيران"، قام بتغيير جملة "أشرب خمور وحشيش (أحد أنواع المخدرات)" إلى "أشرب تمور وحليب"، بحسب صحيفة الوطن المصرية.لكن الأمر كان ليمر مرور الكرام، لولا رده عن سؤال حول سبب تغييره لهذا الجزء من الأغنية.إذ تناقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لعمر كمال قال فيها إنه تعمد تغيير كلمات الأغنية لأن السعودية "أرض طاهرة، ولا يمكن أن يقال فيها كلمات مثل خمور وحشيش".وفجر هذا التصريح أزمة بين مطرب المهرجانات ونقابة الموسيقيين التي اعتبرت أن تصريحه ينطوي على إساءة لمصر.وأكدت النقابة أنه مع كامل احترامها للسعودية فإن مصر "بلد مقدس ومصان عبر التاريخ ولا يمكن أن يتم فيها غناء مثل تلك الكلمات الخادشة والخارجة عن القانون".ولن يكون بإمكان عمر كمال الغناء مجددا في مصر حتى مثوله أمام لجنة قانونية من قبل النقابة للتحقيق في الأمر.وأمس الأول (الإثنين)، أحيا كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا (الأخيران موقوفان عن الغناء في مصر) حفلين غنائيين في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
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مصر, موسم الرياض

غضب في مصر.. إحالة المغني عمر كمال للتحقيق بسبب جملة حملت إساءة لبلاده في السعودية

18:18 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 18:19 GMT 01.12.2021)
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنان المصري، هاني شاكر، في عزاء ابنته دينا، 24 يونيو/ حزيران 2011
الفنان المصري، هاني شاكر، في عزاء ابنته دينا، 24 يونيو/ حزيران 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا.
وقبل يومين، أحيا عمر كمال رفقة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا حفل غنائي في السعودية.
امرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان موسم الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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وخلال غنائه على المسرح لأغنيته "بنت الجيران"، قام بتغيير جملة "أشرب خمور وحشيش (أحد أنواع المخدرات)" إلى "أشرب تمور وحليب"، بحسب صحيفة الوطن المصرية.
لكن الأمر كان ليمر مرور الكرام، لولا رده عن سؤال حول سبب تغييره لهذا الجزء من الأغنية.
إذ تناقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لعمر كمال قال فيها إنه تعمد تغيير كلمات الأغنية لأن السعودية "أرض طاهرة، ولا يمكن أن يقال فيها كلمات مثل خمور وحشيش".
وفجر هذا التصريح أزمة بين مطرب المهرجانات ونقابة الموسيقيين التي اعتبرت أن تصريحه ينطوي على إساءة لمصر.
وأكدت النقابة أنه مع كامل احترامها للسعودية فإن مصر "بلد مقدس ومصان عبر التاريخ ولا يمكن أن يتم فيها غناء مثل تلك الكلمات الخادشة والخارجة عن القانون".
ولن يكون بإمكان عمر كمال الغناء مجددا في مصر حتى مثوله أمام لجنة قانونية من قبل النقابة للتحقيق في الأمر.
وأمس الأول (الإثنين)، أحيا كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا (الأخيران موقوفان عن الغناء في مصر) حفلين غنائيين في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
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