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https://arabic.sputniknews.com/20211201/فقمة-تركب-الأمواج-بسرعة-مذهلة-لا-ينقصها-سوى-لوح-فيديو--1053453227.html
فقمة تركب الأمواج بسرعة مذهلة "لا ينقصها سوى لوح"... فيديو
فقمة تركب الأمواج بسرعة مذهلة "لا ينقصها سوى لوح"... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مذهلا لقيام فقمة بالتزلج على الأمواج بطريقة فريدة ورائعة حيث استغلت التيار المائي لتقوم بأخذ مشوار ترفيهي صغير. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T17:42+0000
2021-12-01T17:42+0000
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وتظهر المشاهد المنشورة على صفحة "oceansnation" المتخصصة بعالم البحار على "إنستغرام" مشهدا مثيرا ورائعا لقيام فقمة باستغلال التيار المائي لموجة كبيرة لتقوم بالتزلج عليها بطريقة ناجحة "كرياضي محترف لا ينقصها سوى لوح تزلج".واستغلت الفقمة الصغيرة الموجة التي دفعتها بسرعة كبيرة لمسافة تقدر بحوالي 100 متر تقريبا في مياه البحر باتجاه الشاطئ غربي أستراليا.اقرأ أيضا: فتاة تنزع خطاف صنارة من فك قرش عملاق في الأعماق... فيديواقرأ أيضا: "الأرض العائمة"... عندما يسقط كوكبنا الأزرق من السماء إلى محيط... فيديو
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منوعات, نادي الفيديو

فقمة تركب الأمواج بسرعة مذهلة "لا ينقصها سوى لوح"... فيديو

17:42 GMT 01.12.2021
© Photo / pixabay/Angelo_Giordanoفقمة تغطس في مياه البحر
فقمة تغطس في مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Photo / pixabay/Angelo_Giordano
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مذهلا لقيام فقمة بالتزلج على الأمواج بطريقة فريدة ورائعة حيث استغلت التيار المائي لتقوم بأخذ مشوار ترفيهي صغير.
وتظهر المشاهد المنشورة على صفحة "oceansnation" المتخصصة بعالم البحار على "إنستغرام" مشهدا مثيرا ورائعا لقيام فقمة باستغلال التيار المائي لموجة كبيرة لتقوم بالتزلج عليها بطريقة ناجحة "كرياضي محترف لا ينقصها سوى لوح تزلج".
واستغلت الفقمة الصغيرة الموجة التي دفعتها بسرعة كبيرة لمسافة تقدر بحوالي 100 متر تقريبا في مياه البحر باتجاه الشاطئ غربي أستراليا.

تألف الفقمة والتي يطلق عليها أيضا (أسد البحر)، العيش في المياه الساحلية والمناطق الساحلية الصخرية، بهدف صيد الأسماك الصغيرة والكائنات الساحلية التي تعيش بالقرب من الشعاب المرجانية، ويصل طولها لحوالي 3 أمتار وقد تزن نحو 1100 كيلوغراما.

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