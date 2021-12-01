لأول مرة منذ توليه منصبه... بينيت يزور مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور... صورة

وشوهد بينيت في صورة تم تداولها من مكتب رئيس الوزراء، جالسا على الأريكة ويتصفح الهاتف المحمول، بحسب قناة "كان" الرسمية.وقام بينيت بجولة قصيرة في مقر إقامة رئيس الوزراء، للاطلاع على تقدم عملية تجهيزه للاستخدام.وتحدث بينيت مع المهنيين المعنيين واستعرض خطة تجديد المقر، والتي تركز على جوانب السلامة والبنية التحتية والأمن، وفقا لمتطلبات الأجهزة الأمنية.وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المدير العام لمكتبه يائير باينز، بتسريع إجراءات تجهيز المقر قدر الإمكان، قبل موعده المقرر نهاية عام 2022.يشار إلى أن بينيت الذي أدى اليمين رئيسا للوزراء في إسرائيلي في شهر يونيو/حزيران الماضي، لم ينتقل مع أسرته إلى بلفور ولا يزال يعيش في منزله بمدينة رعنانا وسط إسرائيل.وتكمن معضلة بينيت فيما إن كان سينتقل إلى مقر الإقامة في بلفور بمفرده أو مع أسرته بأكلملها، لأنه لا يريد فصل أطفاله الصغار عن بيئتهم المعيشية الدائمة في رعنانا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وفي يوليو/تموز الماضي، غادرت أسرة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو المقر الرسمي في بلفور بعد أن أقاموا هناك لمدة 12 عاما.وعلى الرغم من توليه المنصب، اختار بينيت عدم الانتقال إلى بلفور، سواء بسبب أعمال التجديد أو بسبب رغبته في الحفاظ على روتين حياة أطفاله الذين يدرسون في المدارس برعنانا.
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المقر الرسمي في شارع بلفور في القدس للمرة الأولى اليوم الأربعاء، وذلك بعد نحو 6 أشهر من تولي مهام منصبه.
وشوهد بينيت في صورة تم تداولها من مكتب رئيس الوزراء، جالسا على الأريكة ويتصفح الهاتف المحمول، بحسب قناة "كان" الرسمية.
ראש הממשלה בנט ביקר היום במעונו ברחוב בלפור בירושלים "במטרה לעמוד על התקדמות תהליך הכשרת המעון לשימוש". בהודעת משרדו נכתב כי בנט הנחה לקצר את לוחות הזמנים, כך שהשיפוץ בבית, שעתיד להסתיים בסוף שנת 2022, יושלם במהלכה@gilicohen10pic.twitter.com/TwDrUfTZnj