تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/لافروف-يعلق-على-إمكانية-فرض-عقوبات-على-كييف-1053430422.html
لافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف
لافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على احتمال فرض عقوبات على كييف لعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، أن روسيا تعارض الإجراءات الأحادية الجانب. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T09:17+0000
2021-12-01T09:17+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050743440_0:27:3542:2019_1920x0_80_0_0_c152673f33f4d7e3684bbb9e6211045d.jpg
وقال لافروف في كلمة له في مجلس الفيدرالية الروسي: "نحن، من حيث المبدأ، ضد العقوبات من جانب واحد، على الرغم من أن العقوبات في حالة أوكرانيا لن تكون أحادية الجانب، لأن أوكرانيا نفسها قد فرضت بالفعل، إذا جاز التعبير، عقوبات على العديد من مواطنينا، والمؤسسات الفردية".ونوه وزير الخارجية الروسي إلى أن كييف أصبحت أكثر فأكثر غطرسة فيما يتعلق بروسيا، لكن موسكو لن تنهار.وأشار الوزير إلى أن السلك الدبلوماسي الروسي اضطر لنشر مراسلاته مع زملائه من فرنسا وألمانيا."لقد شعروا بالإهانة، لكنهم لم يتمكنوا من قول أي شيء في الجوهر. إذ كانوا قد وعدونا لسنوات عديدة بالتأثير على كييف، بحيث تصبح منطقية بطريقة ما، لكن لا شيء يحدث، وعلى العكس من ذلك، أصبحت كييف أكثر وأكثر وقاحة، كما قلت، في عدوانيتها تجاه اتفاقيات مينسك، وتجاه روسيا وفي محاولاتها لاستفزاز الغرب لدعم التطلعات المتشددة، فكيف يمكننا الاستمرار في العمل بشكل مختلف، فليعلم الجميع بما يجري بالفعل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050743440_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_3fd7118ce88b8958aadbcc843486ab1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف

09:17 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على احتمال فرض عقوبات على كييف لعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، أن روسيا تعارض الإجراءات الأحادية الجانب.
وقال لافروف في كلمة له في مجلس الفيدرالية الروسي: "نحن، من حيث المبدأ، ضد العقوبات من جانب واحد، على الرغم من أن العقوبات في حالة أوكرانيا لن تكون أحادية الجانب، لأن أوكرانيا نفسها قد فرضت بالفعل، إذا جاز التعبير، عقوبات على العديد من مواطنينا، والمؤسسات الفردية".
ونوه وزير الخارجية الروسي إلى أن كييف أصبحت أكثر فأكثر غطرسة فيما يتعلق بروسيا، لكن موسكو لن تنهار.
وأشار الوزير إلى أن السلك الدبلوماسي الروسي اضطر لنشر مراسلاته مع زملائه من فرنسا وألمانيا.
"لقد شعروا بالإهانة، لكنهم لم يتمكنوا من قول أي شيء في الجوهر. إذ كانوا قد وعدونا لسنوات عديدة بالتأثير على كييف، بحيث تصبح منطقية بطريقة ما، لكن لا شيء يحدث، وعلى العكس من ذلك، أصبحت كييف أكثر وأكثر وقاحة، كما قلت، في عدوانيتها تجاه اتفاقيات مينسك، وتجاه روسيا وفي محاولاتها لاستفزاز الغرب لدعم التطلعات المتشددة، فكيف يمكننا الاستمرار في العمل بشكل مختلف، فليعلم الجميع بما يجري بالفعل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:28 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور "أوميكرون"
10:26 GMTموسكو تهدد بطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على تصريحات واشنطن
10:26 GMTالسفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن قلقها من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية
10:16 GMTزاخاروفا: كييف ترسل نصف الجيش الأوكراني إلى دونباس
10:08 GMTأهداف مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب (2-1)... فيديو
09:54 GMTالقوات المسلحة الروسية تتزود بتقنيات "حرب شبكات المعلومات"
09:49 GMTلبنان... مخاوف من تفشي موجة جديدة من كورونا وسط نقص في الجهاز التمريضي
09:35 GMTأغلى لاعب في الدوري الإنجليزي يتحدث عن صعوبات تواجهه مع مانشستر سيتي
09:34 GMTياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدا لظهورها المرتقب مع منى الشاذلي
09:17 GMTلافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف
09:17 GMTالسجن 3 سنوات لزوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"
08:58 GMTجولة متسابقات "ملكة جمال الكون 2021" في القدس
08:55 GMTضاحي خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية
08:52 GMTالسعودية ترصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"
08:43 GMTاختبار قاذفة قنابل يدوية طائرة في النرويج... فيديو
08:31 GMT"فلسطين بعيون فنانين روس"... لوحات تضامن مع الشعب الفلسطيني في معرض فني بقطاع غزة... فيديو وصور
08:27 GMTرشوان توفيق يقدم عرضا إلى ابنته والأخيرة ترفض... فيديو
08:24 GMT"إيديكس 2021" يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي… صور
08:20 GMTمحمد بن راشد عن الشيخ زايد: مدرسة تتعلم فيها الأجيال العطاء للوطن
08:16 GMTروسيا: ظهور أول تشكيلة مكونة من آليات مدرعة فريدة في القوات المسلحة