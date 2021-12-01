https://arabic.sputniknews.com/20211201/لافروف-يعلق-على-إمكانية-فرض-عقوبات-على-كييف-1053430422.html

لافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف

لافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على احتمال فرض عقوبات على كييف لعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، أن روسيا تعارض الإجراءات الأحادية الجانب. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T09:17+0000

2021-12-01T09:17+0000

2021-12-01T09:17+0000

روسيا

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وقال لافروف في كلمة له في مجلس الفيدرالية الروسي: "نحن، من حيث المبدأ، ضد العقوبات من جانب واحد، على الرغم من أن العقوبات في حالة أوكرانيا لن تكون أحادية الجانب، لأن أوكرانيا نفسها قد فرضت بالفعل، إذا جاز التعبير، عقوبات على العديد من مواطنينا، والمؤسسات الفردية".ونوه وزير الخارجية الروسي إلى أن كييف أصبحت أكثر فأكثر غطرسة فيما يتعلق بروسيا، لكن موسكو لن تنهار.وأشار الوزير إلى أن السلك الدبلوماسي الروسي اضطر لنشر مراسلاته مع زملائه من فرنسا وألمانيا."لقد شعروا بالإهانة، لكنهم لم يتمكنوا من قول أي شيء في الجوهر. إذ كانوا قد وعدونا لسنوات عديدة بالتأثير على كييف، بحيث تصبح منطقية بطريقة ما، لكن لا شيء يحدث، وعلى العكس من ذلك، أصبحت كييف أكثر وأكثر وقاحة، كما قلت، في عدوانيتها تجاه اتفاقيات مينسك، وتجاه روسيا وفي محاولاتها لاستفزاز الغرب لدعم التطلعات المتشددة، فكيف يمكننا الاستمرار في العمل بشكل مختلف، فليعلم الجميع بما يجري بالفعل".

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روسيا