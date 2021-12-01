https://arabic.sputniknews.com/20211201/لوكاشينكو-غالبية-منصاتنا-لإطلاق-الصواريخ-النووية-جاهزة-للاستخدام-1053449180.html

لوكاشينكو: جميع منصاتنا لإطلاق الصواريخ النووية جاهزة للاستخدام باستثناء واحدة

لوكاشينكو: جميع منصاتنا لإطلاق الصواريخ النووية جاهزة للاستخدام باستثناء واحدة

أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن جميع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات في بلاده، باستثناء واحدة، جاهزة للاستخدام. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T15:41+0000

2021-12-01T15:41+0000

2021-12-01T15:41+0000

الناتو

أخبار بيلاروسيا اليوم

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مينسك - سبوتنيك. وقال رئيس بيلاروس في تصريحات لـ "سبوتنيك": "لماذا أصبحت عدواً للغرب؟ ليس لأنني ديكتاتور، بل لأن جميع المنصات المخصصة لـ"توبل" (صواريخ باليستية)، باستثناء موقع واحد، محفوظة تماماً ولا تزال جاهزة للاستخدام".وأشار إلى أن "بوريس نيكولايفيتش (يلتسين، الرئيس الروسي السابق)، طالب أولاً وقبل كل شيء بتفجير هذه المواقع، لأن الغرب كان يضغط، وكان الأمريكيون يضغطون عليه، وهو كان يضغط علي".وأضاف: "قلت لا. لكن عندما كان الضغط شديداً، ويمكنني إثبات ذلك، قمنا بتفجير موقع واحد، كان في الغابة، والمواقع ليست بالصغيرة إنها هائلة. ولم يكن لدينا منصات تحت الأرض كلها كانت بمثابة منصات أرضية، وتم حفظها في مخازن مغلقة؛ احتفظت بكل شيء. لطالما سألني الأمريكيون والغربيون - لماذا؟ ما زلت لا أجيب عن هذه الأسئلة".هذا وأعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الثلاثاء، أنه سيعرض على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده، في حال تواجدت أسلحة نووية لدول الناتو في بولندا.وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه إذا رفضت ألمانيا نشر أسلحة نووية على أراضيها، فقد ينتهي بها الأمر في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك شرق ألمانيا.يذكر أنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كانت هناك العشرات من منصات الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات من طراز "توبول"، وأكثر من ألف رأس حربي نووي تكتيكي على الأراضي البيلاروسية. وجاء سحب الأسلحة النووية نتيجة توقيع مينسك على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/بولندا-تمدد-حالة-الطوارئ-على-الحدود-مع-بيلاروس-لمدة-3-أشهر-1053424520.html

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