تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211201/لوكاشينكو-يطلب-من-بوتين-إبقاء-أنظمة-إس-400-في-بيلاروسيا-1053449004.html
لوكاشينكو يطلب من بوتين إبقاء أنظمة "إس 400" في بيلاروسيا
لوكاشينكو يطلب من بوتين إبقاء أنظمة "إس 400" في بيلاروسيا
طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إبقاء نظام الصواريخ "إس 400"، الموجود بالفعل في بيلاروسيا لأهداف... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:37+0000
2021-12-01T15:37+0000
2021-12-01T15:37+0000
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104453/80/1044538012_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_3b78a1bfd40ad9f4e60cb5bff65611f5.jpg
وقال لوكاشينكو في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": لقد أنشأنا هذه المراكز (التدريبية) لدراسة الأسلحة الروسية الجديدة التي ظهرت مؤخرا في روسيا.وتابع الرئيس البيلاروسي قائلا: لقد أنشأنا مركزا للتدريب على منظومة أس 400، ووضعت روسيا هذه المنظومة في المركز، يجب أن نراه ونتدرب على استخدامه.وقال: "أريد أن أطلب من الرئيس (بوتين) إبقاء هذه المنظومة هنا (في بيلاروسيا)"، مؤكدا أن هذه المركز جاهز للقتال، على حد تعبيره.وأكد الرئيس البيلاروسي: "إذا واجهت روسيا عدوانا من أوكرانيا، فسنكون على اتصال وثيق، اقتصاديا، قانونيًا، سياسيًا، مع روسيا، وهذا هو الشيء الرئيسي".في السياق ذاته، أكد لوكاشينكو أن جميع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات في الجمهورية، باستثناء واحدة، جاهزة للاستخدام.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الرئيس-البيلاروسي-نقف-بجانب-روسيا-حال-تعرضها-لعدوان-أوكراني--1053446851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104453/80/1044538012_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_feb5e5f298523ce3a39d8a0bbffd8921.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو يطلب من بوتين إبقاء أنظمة "إس 400" في بيلاروسيا
طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إبقاء نظام الصواريخ "إس 400"، الموجود بالفعل في بيلاروسيا لأهداف تدريبية، طلب إبقائه في البلاد.
وقال لوكاشينكو في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": لقد أنشأنا هذه المراكز (التدريبية) لدراسة الأسلحة الروسية الجديدة التي ظهرت مؤخرا في روسيا.
وتابع الرئيس البيلاروسي قائلا: لقد أنشأنا مركزا للتدريب على منظومة أس 400، ووضعت روسيا هذه المنظومة في المركز، يجب أن نراه ونتدرب على استخدامه.
وقال: "أريد أن أطلب من الرئيس (بوتين) إبقاء هذه المنظومة هنا (في بيلاروسيا)"، مؤكدا أن هذه المركز جاهز للقتال، على حد تعبيره.
وأكد
الرئيس البيلاروسي
: "إذا واجهت روسيا عدوانا من أوكرانيا، فسنكون على اتصال وثيق، اقتصاديا، قانونيًا، سياسيًا، مع روسيا، وهذا هو الشيء الرئيسي".
وأضاف لوكاشينكو أن شبه جزيرة القرم دخلت قوام روسيا في عام 2014 دون قتال، لأن الجيش الأوكراني الذي خدم هناك وخوفًا من انتشار قوات الناتو في شبه الجزيرة، عرض على زملائه الروس السيطرة على المنطقة.
في السياق ذاته، أكد لوكاشينكو أن جميع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات في الجمهورية، باستثناء واحدة، جاهزة للاستخدام.