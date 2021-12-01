تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/ماذا-يحدث-إذا-تخليت-عن-القهوة-بشكل-كامل-1053425117.html
ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل
ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل
قالت خبيرة التغذية سفيتلانا بانتشينكو لـ "سبوتنيك" إن الاستهلاك اليومي لكميات كبيرة من القهوة يؤثر سلبًا على عمل الكبد والغدة الدرقية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T04:44+0000
2021-12-01T04:44+0000
مجتمع
القهوة
صحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/91/1045359129_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1495568ab0f5a461f4676e140634d36.jpg
وأضافت: "أوصي الجميع بالتخلي عن القهوة لمدة أسبوعين على الأقل (كتجربة). يمكن أن تؤدي القهوة إلى تعطيل إفراز المعدة بشكل كبير، وبالتالي، سيتم امتصاص البروتينات والحديد من الطعام بشكل أسوأ، وستبدأ البكتيريا المسببة للأمراض بالنمو".وتابعت: "كوبان أو ثلاثة أكواب من حبوب القهوة الكاملة العطرية عالية الجودة يوميًا يمكن أن تكون مصدرًا للسيروتونين (هرمون الفرح) وترفع الحالة المزاجية، وفي حالة الإكثار من تناولها، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات النوم والتهيج والطاقة والتأرجح العاطفي. "لقهوة هي أيضا من مضادات الأكسدة. تعزز طرد المعادن من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتذكر أن القهوة تسبب الإدمان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/91/1045359129_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2ad959f5795945c0a2bee182ceb687d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, القهوة, صحة

ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل

04:44 GMT 01.12.2021
© Depositphotos / Emir Klepoقهوة
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / Emir Klepo
تابعنا عبر
قالت خبيرة التغذية سفيتلانا بانتشينكو لـ "سبوتنيك" إن الاستهلاك اليومي لكميات كبيرة من القهوة يؤثر سلبًا على عمل الكبد والغدة الدرقية.
وأضافت: "أوصي الجميع بالتخلي عن القهوة لمدة أسبوعين على الأقل (كتجربة). يمكن أن تؤدي القهوة إلى تعطيل إفراز المعدة بشكل كبير، وبالتالي، سيتم امتصاص البروتينات والحديد من الطعام بشكل أسوأ، وستبدأ البكتيريا المسببة للأمراض بالنمو".
وأشارت بانشينكو إلى أن الكافيين يؤدي إلى إطلاق الصفراء لدى بعض الناس، والتي يمكن أن تكون جيدة وسيئة. من ناحية، يعد هذا أحد أنواع الملينات الخفيفة؛ في حالة الإمساك، سيكون التأثير إيجابيًا. من ناحية أخرى، فإن الإخلاء السريع للكتلة الغذائية لا يسمح للأمعاء بامتصاص جميع العناصر الغذائية منها. كما تحفز القهوة الجهاز العصبي المركزي وتزيد من ضغط الدم. وحذرت خبيرة التغذية من أن "للقهوة تأثيرًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي، فإن تناول القهوة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
وتابعت: "كوبان أو ثلاثة أكواب من حبوب القهوة الكاملة العطرية عالية الجودة يوميًا يمكن أن تكون مصدرًا للسيروتونين (هرمون الفرح) وترفع الحالة المزاجية، وفي حالة الإكثار من تناولها، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات النوم والتهيج والطاقة والتأرجح العاطفي. "لقهوة هي أيضا من مضادات الأكسدة. تعزز طرد المعادن من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتذكر أن القهوة تسبب الإدمان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:14 GMTصحيفة: روسيا حولت دبابة "تي-72" إلى "صياد قاتل" حقيقي
04:44 GMTماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل
04:35 GMTأطعمة مثالية على العشاء لإنقاص الوزن
04:14 GMTروسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء مواطنيها وتقديم المساعدات الإنسانية
03:30 GMTبلينكن يبحث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا "تحركات روسيا المقلقة" تجاه أوكرانيا
02:46 GMTبولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة 3 أشهر
01:58 GMT"أنصار الله": التحالف نفذ 4 غارات على مطار صنعاء الدولي
01:04 GMTوزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين حلف "الناتو" دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي"
00:28 GMTالتحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر
أمسوفد أمريكي يلتقى مع ممثلين من طالبان في قطر
أمسالتحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي
أمستحالف من تكتلات سياسية يرفض النتائج المعلنة لانتخابات البرلمان العراقي
أمسهل تلجأ الحكومة اليمنية إلى تغيير عملتها بعد الانهيار غير المسبوق للريال؟
أمسالسعودية تفتتح القسم القنصلي في سفارتها في كابول لخدمة الأفغان والحكومة ترحب
أمسبريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"
أمسطائرة "30 يونيو" المسيرة تظهر في "إيديكس 2021"... صور
أمسكندا تضيف 3 دول جديدة بينها مصر إلي حظر السفر بسبب "أوميكرون"
أمسرئيس الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": نقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما لتسهيل المهام القتالية
أمس"طعام الجلد"... فيتامينات تشد بشرة الإنسان من الداخل إلى الخارج
أمسمناقشة رفع العقوبات عن إيران هو حصيلة اليوم الثاني من جولة مفاوضات فيينا