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https://arabic.sputniknews.com/20211201/ما-هو-الهدف-من-تجول-وزيرة-الخارجية-البريطانية-عند-حدود-روسيا-بالدبابة؟-1053442767.html
ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:45+0000
2021-12-01T13:45+0000
2021-12-01T13:58+0000
استطلاعات الرأي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
13:45 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 13:58 GMT 01.12.2021)