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ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:45+0000
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ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟

13:45 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 13:58 GMT 01.12.2021)
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANS
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