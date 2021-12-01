متى يمكن أن يكون الجزر خطيرا

ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأمراض، يجب استخدام هذا المنتج بحذر.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبيرة، يمكن أن يكون الجزر النيئ خطيرًا بسبب محتواه العالي من الألياف الخشنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عصير مثل هذه الخضار الطازجة إلى تهيج الأغشية المخاطية في المعدة، فضلاً عن تفاقم الحالة في حالة وجود قرحة في المعدة. لا ينصح المرضى الذين يعانون من هذا التشخيص بتناول الجزر حتى المطبوخ.كما حذرت الخبيرة من تناول الجزر بحذر في حالات التهاب البنكرياس الحاد وأمراض الكبد المزمنة والسكري والتهاب القولون والتهاب المعدة.
غالبًا ما يُنصح بتضمين الجزر في النظام الغذائي، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات.
ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأمراض، يجب استخدام هذا المنتج بحذر.
قالت عالمة الوراثة السريرية وخبيرة التغذية سفيتلانا بيريز دي مونتيس راثريك في مقابلة مع صحيفة "آيف": "الجزر من الخضروات الجذرية الممتازة التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا لإضافتها إلى نظامك الغذائي. على هذا النحو، فإن الخضار لا تحمل أي ضرر، ولكن هناك بعض موانع لاستخدامها. على سبيل المثال، من الصعب للغاية على البنكرياس والكبد معالجة فيتامين أ، الموجود بكميات كبيرة في الخضروات الجذرية على شكل بيتا كاروتين. لذلك، يجب استخدام محصول الجذر بحذر لأولئك الذين يعانون من أمراض هذه الأعضاء.