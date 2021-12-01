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محكمة ليبية ترفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
محكمة ليبية ترفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، الطعنين الموجهين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:56+0000
2021-12-01T11:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال قناة "ليبيا الأحرار" المحلية إن "محكمة الاستئناف في طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة وتحكم حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي".في سياق متصل، نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، على حسابها الرسمي في تويتر، تغريدة أعربت فيها عن قلق الولايات المتحدة من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.ونقل حساب السفارة عن السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من السماح للعناصر المسلحة وما يمثلونه من خطر عنيف بتهديد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كما تشارك الولايات المتحدة تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم".يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد عدد من المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الليبية، أشهرهم سيف الإسلام القذافي.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.
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أخبار ليبيا اليوم

محكمة ليبية ترفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

11:56 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 11:57 GMT 01.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / POOL
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رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، الطعنين الموجهين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.
القاهرة - سبوتنيك. وقال قناة "ليبيا الأحرار" المحلية إن "محكمة الاستئناف في طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة وتحكم حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي".
في سياق متصل، نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، على حسابها الرسمي في تويتر، تغريدة أعربت فيها عن قلق الولايات المتحدة من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ونقل حساب السفارة عن السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من السماح للعناصر المسلحة وما يمثلونه من خطر عنيف بتهديد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كما تشارك الولايات المتحدة تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم".
يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد عدد من المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الليبية، أشهرهم سيف الإسلام القذافي.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.
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