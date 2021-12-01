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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/مروحيات-روسية-خطيرة-في-إيديكس-2021-1053441953.html
مروحيات روسية خطيرة في "إيديكس 2021"
مروحيات روسية خطيرة في "إيديكس 2021"
تمثل المروحيات العسكرية المتطورة واحدة من الأسلحة الروسية الخارقة التي ستعرضها روسيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق في الـ 29 من نوفمبر/... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:17+0000
2021-12-01T13:17+0000
2021-12-01T13:32+0000
انفوجرافيك
إيديكس 2021
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وتمكن أهمية مشاركة المروحيات العسكرية الروسية بمعرض "إيديكس 2021" في أنه يقام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستخدم دولها واحدا من أضخم أساطيل المروحيات الروسية في العالم.وتعرض روسيا في "إيديكس 2021" المروحيات الهجومية "كا - 52" و"مي 35 بي" ومروحيات النقل العسكري "مي - 17 في 5".
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انفوجرافيك, инфографика
مروحيات روسية خطيرة في "إيديكس 2021" 13:17 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 13:32 GMT 01.12.2021)
تمثل المروحيات العسكرية المتطورة واحدة من الأسلحة الروسية الخارقة التي ستعرضها روسيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق في الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى الـ 2 من ديسمبر 2021.
وتمكن أهمية مشاركة المروحيات العسكرية الروسية بمعرض "إيديكس 2021" في أنه يقام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستخدم دولها واحدا من أضخم أساطيل المروحيات الروسية في العالم.
وتعرض روسيا في "إيديكس 2021" المروحيات الهجومية "كا - 52" و"مي 35 بي" ومروحيات النقل العسكري "مي - 17 في 5".