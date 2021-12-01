تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-فيديو-مسرب-يكشف-مؤامرة-سرية-ضد-إثيوبيا-ونتعرض-لضغوط-بشأن-سد-النهضة-1053457337.html
مسؤول: فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية ضد إثيوبيا ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة
مسؤول: فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية ضد إثيوبيا ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن هناك مؤامرة سرية تدبر ضد بلاده لإسقاط الحكومة بدعم من دول أجنبية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T20:29+0000
2021-12-01T21:09+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687421_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2393936193c26c621e33eb04807b2eae.jpg
جاء ذلك ردا على سؤال حول مقطع فيديو تم تسريبه مؤخرًا، يظهر دبلوماسيين غربيين يناقشون مع زعيم جبهة تحرير تيغراي خططًا للإطاحة بالحكومة الإثيوبية.وأوضح مفتي في مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذا الفيديو "مؤامرة وراء الباب ضد الحكومة المنتخبة دستوريًا في البلاد".وتابع "هذا يعد تدخلا فادحا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وجميع القواعد واللوائح التي تحكم العلاقات الدولية. إنه عمل يجب إدانته".وشدد مفتي على أن هناك تحديات على الأمن القومي الإثيوبي، نابعة من حملات تضليل تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية، وتحريف كل ما تفعله إثيوبيا".وصرح دينا أن هناك ضغوطات أخرى تنبع من المفاوضات حول سد النهضة، قائلا "في بعض الأحيان، يختفي البلدان الآخران الواقعان على ضفاف النهر ولا يتفاوضان بحسن نية". وأشار إلى أن "هناك تزايدا في الظلم من خلال تحريف كل ما تفعله إثيوبيا من أجل التفاوض بنجاح بشأن سد النهضة".وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دعوته إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء آبي أحمد نهاية الحرب بهزيمة جبهة تحرير تيغراي مطالبا جميع المتحالفين معها بالاستسلام.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/واشنطن-تحذر-آبي-أحمد-لا-حل-عسكريا-للحرب-الأهلية-في-إثيوبيا-1053260091.html
https://arabic.sputniknews.com/20211127/وزير-الطاقة-الإثيوبي-يؤكد-مواصلة-بلاده-بناء-سد-النهضة-جنبا-إلى-جنب-مع-محاربة-الإرهابيين-1053324282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687421_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_c7b563a3dcf7b7a2b1678d36c4e13337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

مسؤول: فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية ضد إثيوبيا ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة

20:29 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 21:09 GMT 01.12.2021)
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن هناك مؤامرة سرية تدبر ضد بلاده لإسقاط الحكومة بدعم من دول أجنبية.
جاء ذلك ردا على سؤال حول مقطع فيديو تم تسريبه مؤخرًا، يظهر دبلوماسيين غربيين يناقشون مع زعيم جبهة تحرير تيغراي خططًا للإطاحة بالحكومة الإثيوبية.
وأوضح مفتي في مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذا الفيديو "مؤامرة وراء الباب ضد الحكومة المنتخبة دستوريًا في البلاد".
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
واشنطن تحذر آبي أحمد: "لا حل عسكريا" للحرب الأهلية في إثيوبيا
25 نوفمبر, 01:41 GMT
وأضاف "هذه مؤامرة سرية ضد حكومة منتخبة دستوريا في البلاد. هذا عمل غير دستوري وغير قانوني يهدف إلى الإطاحة بحكومة شرعية للبلاد".
وتابع "هذا يعد تدخلا فادحا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وجميع القواعد واللوائح التي تحكم العلاقات الدولية. إنه عمل يجب إدانته".
وشدد مفتي على أن هناك تحديات على الأمن القومي الإثيوبي، نابعة من حملات تضليل تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية، وتحريف كل ما تفعله إثيوبيا".
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
وزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"
27 نوفمبر, 11:35 GMT
وصرح دينا أن هناك ضغوطات أخرى تنبع من المفاوضات حول سد النهضة، قائلا "في بعض الأحيان، يختفي البلدان الآخران الواقعان على ضفاف النهر ولا يتفاوضان بحسن نية". وأشار إلى أن "هناك تزايدا في الظلم من خلال تحريف كل ما تفعله إثيوبيا من أجل التفاوض بنجاح بشأن سد النهضة".
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دعوته إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء آبي أحمد نهاية الحرب بهزيمة جبهة تحرير تيغراي مطالبا جميع المتحالفين معها بالاستسلام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:01 GMTخبير: هذه النصائح تجنبك الإصابة بمتحور أوميكرون
21:00 GMTوزير الخارجية الصيني: نقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا
20:54 GMTالأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله
20:51 GMTمصر... مناطق تصل فيها درجة الحرارة إلى 11 غدا الخميس
20:44 GMT علماء يبتكرون مكعبات ثلج "لا تذوب" وتحارب البكتيريا... صور وفيديو
20:29 GMTمسؤول: فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية ضد إثيوبيا ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة
20:23 GMTلبنان يواجه كورونا في أعياد الميلاد بحظر التجوال ليلا
20:10 GMTهند صبري تكشف عن أمنية راودتها قبل الأربعين وتحدد رائدة الكوميديا النسائية في مصر
20:00 GMTرصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في أمريكا بولاية كاليفورنيا
19:58 GMTسفير صنعاء في دمشق يدعو إلى تنظيم مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية
19:54 GMTواشنطن: نتواصل مع روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع على حدود البلدين
19:52 GMTإسرائيل تبحث "التحديات المشتركة" مع أمريكا
19:47 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف القتال فورا في إثيوبيا
19:44 GMTالإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"
19:29 GMTحوت أحدب عملاق يظهر من السماء كقطار بخاري عظيم... فيديو
19:11 GMTإعلام: ولي عهد السعودية سيزور عمان في هذا التوقيت
19:09 GMTبينيت يكلف وحدة تابعة للشرطة بمحاربة "الإرهاب" وتخليص الرهائن
19:04 GMTوسط مخاوف من التأجيل أو الإلغاء.. ما سيناريوهات الانتخابات النيابية في لبنان؟
18:38 GMTوزير يمني: تهريب الأسلحة للحوثيين يتم عبر طائرات للأمم المتحدة
18:37 GMTزعيم البوليساريو: الجبهة مرغمة على تطوير كفاحها المسلح... فيديو