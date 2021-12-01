https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-فيديو-مسرب-يكشف-مؤامرة-سرية-ضد-إثيوبيا-ونتعرض-لضغوط-بشأن-سد-النهضة-1053457337.html

مسؤول: فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية ضد إثيوبيا ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة

مسؤول: فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية ضد إثيوبيا ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن هناك مؤامرة سرية تدبر ضد بلاده لإسقاط الحكومة بدعم من دول أجنبية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T20:29+0000

2021-12-01T20:29+0000

2021-12-01T21:09+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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جاء ذلك ردا على سؤال حول مقطع فيديو تم تسريبه مؤخرًا، يظهر دبلوماسيين غربيين يناقشون مع زعيم جبهة تحرير تيغراي خططًا للإطاحة بالحكومة الإثيوبية.وأوضح مفتي في مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذا الفيديو "مؤامرة وراء الباب ضد الحكومة المنتخبة دستوريًا في البلاد".وتابع "هذا يعد تدخلا فادحا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وجميع القواعد واللوائح التي تحكم العلاقات الدولية. إنه عمل يجب إدانته".وشدد مفتي على أن هناك تحديات على الأمن القومي الإثيوبي، نابعة من حملات تضليل تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية، وتحريف كل ما تفعله إثيوبيا".وصرح دينا أن هناك ضغوطات أخرى تنبع من المفاوضات حول سد النهضة، قائلا "في بعض الأحيان، يختفي البلدان الآخران الواقعان على ضفاف النهر ولا يتفاوضان بحسن نية". وأشار إلى أن "هناك تزايدا في الظلم من خلال تحريف كل ما تفعله إثيوبيا من أجل التفاوض بنجاح بشأن سد النهضة".وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دعوته إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء آبي أحمد نهاية الحرب بهزيمة جبهة تحرير تيغراي مطالبا جميع المتحالفين معها بالاستسلام.

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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي