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مصر... مناطق تصل فيها درجة الحرارة إلى 11 غدا الخميس
مصر... مناطق تصل فيها درجة الحرارة إلى 11 غدا الخميس
توقعت هيئة الأرصاد المصرية، أن تصل درجات الحرارة في مناطق بالبلاد إلى 11 درجة مئوية غدا الخميس. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T20:51+0000
2021-12-01T20:51+0000
هيئة الأرصاد
مصر
انخفاض درجة الحرارة
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وإجمالا توقعت الأرصاد، أن يشهد غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل البلاد وشمال الصهيد، ومعتدل على جنوب سيناء والصعيد.وقالت الأرصاد في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تشهد كافة أنحاء البلاد طقسا باردا ليلا.وغدا الخميس، تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة والصغرى 14، والأسكندرية 21 والصغرى 14 درجة، بينما تشهد مطروح العظمى 20 والصغرى 13 درجة.وتشهد سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 والصغرى 12، فيما تشهد أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13، والأقصرالعظمى 25 والصغرى 12 درجة.وتشهد أسيوط درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 والصغرى 11، ومدينة نخل (وسط سيناء) العظمى 20 والصغرى 11.
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هيئة الأرصاد, مصر, انخفاض درجة الحرارة

مصر... مناطق تصل فيها درجة الحرارة إلى 11 غدا الخميس

20:51 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الذهاب إلى بنك الصورمدينة القاهرة، النيل، مصر
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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توقعت هيئة الأرصاد المصرية، أن تصل درجات الحرارة في مناطق بالبلاد إلى 11 درجة مئوية غدا الخميس.
وإجمالا توقعت الأرصاد، أن يشهد غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل البلاد وشمال الصهيد، ومعتدل على جنوب سيناء والصعيد.
وقالت الأرصاد في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تشهد كافة أنحاء البلاد طقسا باردا ليلا.
وغدا الخميس، تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة والصغرى 14، والأسكندرية 21 والصغرى 14 درجة، بينما تشهد مطروح العظمى 20 والصغرى 13 درجة.
وتشهد سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 والصغرى 12، فيما تشهد أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13، والأقصرالعظمى 25 والصغرى 12 درجة.
وتشهد أسيوط درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 والصغرى 11، ومدينة نخل (وسط سيناء) العظمى 20 والصغرى 11.
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