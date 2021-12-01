مواطن يخاطب وزير الصحة السعودي عبر "تويتر" بشأن مصاب بجلطة دماغية أرسله الطبيب إلى مركز الشرطة
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
سرد مواطن سعودي تفاصيل واقعة غريبة بطلها طبيب بأحد مستشفيات المملكة، حيث عمد الطبيب إلى إرسال مصاب بجلطة في الدماغ إلى مركز الشرطة بعد أن أبلغ عنه.
وخاطب مواطن سعودي يدعى سلمان السعدون، عبر تويتر وزير الصحة، فهد الجلاجل، قائلا: "معالي الوزير مساء الخير بختصر لك واقعه قبل 3 أيام مواطن جاته أزمه صحيه تحامل على نفسه حتى وصل المستشفى الأهلى، ثم يأتى الطبيب ويتصل على الشرطه ويقولهم عندي شخص غير طبيعى وتأتي الشرطة وتأخذه للتوقيف والمريض فيه جلطه برأسه والآن بالعناية".
معالى الوزير مساء الخير بختصر لك واقعه قبل ٣ايام مواطن جاته ازمه صحيه تحامل على نفسه حتى وصل المستشفى الاهلى مرموق جدآ يكشف عليه ثم ياتى الطبيب ويتصل على الشرطه ويقولهم عندى شخص غير طبيعى وتاتى الشرطه وتاخذه للتوقيف وفجأه المريض فيه جلطه برأسه والآن بالعنايه— سلمان السعدون (@ALSAAADOUNN) November 30, 2021
وغرد السعدون مرة أخرى متوجهة للوزير قائلا: "السلام عليكم معالي الوزير توقعت من معاليكم التجاوب مع قضيتنا بخصوص المواطن الذي هو مصاب بجلطه برأسه يذهب للمستشفى للعلاج وإذا بالطبيب يتهمه بأنه سكران ويحولونه للشرطة ويدخل السجن".
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته— الصحة_937 (@SaudiMOH937) December 1, 2021
لا بأس عليه إن شاء الله
تأكد أخوي سلمان أن وزارة الصحة تسمع صوتك عبر الرقم ٩٣٧
( ملاحظة - شكوى - اقتراح ) تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم.
من جانبها ردت وزارة الصحة السعودية على الشكوى من خلال الحساب الرسمي "937" التابع لها، حيث قالت: "لا بأس عليه إن شاء الله تأكد أخوي سلمان أن وزارة الصحة تسمع صوتك عبر الرقم 937 ( ملاحظة - شكوى - اقتراح) تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم".