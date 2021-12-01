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https://arabic.sputniknews.com/20211201/مواطن-يخاطب-وزير-الصحة-السعودي-عبر-تويتر-بشأن-مصاب-بجلطة-دماغية-أرسله-الطبيب-إلى-مركز-الشرطة-1053439772.html
مواطن يخاطب وزير الصحة السعودي عبر "تويتر" بشأن مصاب بجلطة دماغية أرسله الطبيب إلى مركز الشرطة
مواطن يخاطب وزير الصحة السعودي عبر "تويتر" بشأن مصاب بجلطة دماغية أرسله الطبيب إلى مركز الشرطة
سرد مواطن سعودي تفاصيل واقعة غريبة بطلها طبيب بأحد مستشفيات المملكة، حيث عمد الطبيب إلى إرسال مصاب بجلطة في الدماغ إلى مركز الشرطة بعد أن أبلغ عنه. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T12:45+0000
2021-12-01T12:45+0000
السعودية
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وخاطب مواطن سعودي يدعى سلمان السعدون، عبر تويتر وزير الصحة، فهد الجلاجل، قائلا: "معالي الوزير مساء الخير بختصر لك واقعه قبل 3 أيام مواطن جاته أزمه صحيه تحامل على نفسه حتى وصل المستشفى الأهلى، ثم يأتى الطبيب ويتصل على الشرطه ويقولهم عندي شخص غير طبيعى وتأتي الشرطة وتأخذه للتوقيف والمريض فيه جلطه برأسه والآن بالعناية".وغرد السعدون مرة أخرى متوجهة للوزير قائلا: "السلام عليكم معالي الوزير توقعت من معاليكم التجاوب مع قضيتنا بخصوص المواطن الذي هو مصاب بجلطه برأسه يذهب للمستشفى للعلاج وإذا بالطبيب يتهمه بأنه سكران ويحولونه للشرطة ويدخل السجن".من جانبها ردت وزارة الصحة السعودية على الشكوى من خلال الحساب الرسمي "937" التابع لها، حيث قالت: "لا بأس عليه إن شاء الله تأكد أخوي سلمان أن وزارة الصحة تسمع صوتك عبر الرقم 937 ( ملاحظة - شكوى - اقتراح) تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم".
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مواطن يخاطب وزير الصحة السعودي عبر "تويتر" بشأن مصاب بجلطة دماغية أرسله الطبيب إلى مركز الشرطة

12:45 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
سرد مواطن سعودي تفاصيل واقعة غريبة بطلها طبيب بأحد مستشفيات المملكة، حيث عمد الطبيب إلى إرسال مصاب بجلطة في الدماغ إلى مركز الشرطة بعد أن أبلغ عنه.
وخاطب مواطن سعودي يدعى سلمان السعدون، عبر تويتر وزير الصحة، فهد الجلاجل، قائلا: "معالي الوزير مساء الخير بختصر لك واقعه قبل 3 أيام مواطن جاته أزمه صحيه تحامل على نفسه حتى وصل المستشفى الأهلى، ثم يأتى الطبيب ويتصل على الشرطه ويقولهم عندي شخص غير طبيعى وتأتي الشرطة وتأخذه للتوقيف والمريض فيه جلطه برأسه والآن بالعناية".
وغرد السعدون مرة أخرى متوجهة للوزير قائلا: "السلام عليكم معالي الوزير توقعت من معاليكم التجاوب مع قضيتنا بخصوص المواطن الذي هو مصاب بجلطه برأسه يذهب للمستشفى للعلاج وإذا بالطبيب يتهمه بأنه سكران ويحولونه للشرطة ويدخل السجن".
من جانبها ردت وزارة الصحة السعودية على الشكوى من خلال الحساب الرسمي "937" التابع لها، حيث قالت: "لا بأس عليه إن شاء الله تأكد أخوي سلمان أن وزارة الصحة تسمع صوتك عبر الرقم 937 ( ملاحظة - شكوى - اقتراح) تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم".
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