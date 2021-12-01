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https://arabic.sputniknews.com/20211201/موسكو-قلقون-من-أنباء-تخصيب-طهران-لليورانيوم-في-فوردو-بنسبة-تصل-إلى-20--1053451721.html
موسكو: قلقون من أنباء تخصيب طهران لليورانيوم في "فوردو" بنسبة تصل إلى 20 %
موسكو: قلقون من أنباء تخصيب طهران لليورانيوم في "فوردو" بنسبة تصل إلى 20 %
أعلن ميخائيل أوليانوف، المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الأنباء التي تحدثت عن بدء أجهزة متطورة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" الإيرانية... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T17:03+0000
2021-12-01T17:03+0000
روسيا
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال المندوب للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لم أقرأ نص التقرير الجديد، لكنني فهمت أنه تم تركيب مجموعات تسلسلية جديدة وبدأت في العمل. كل هذا متوقع من حيث المبدأ"، مضيفا "هناك قانون بشأن الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة العقوبات أقره المجلس الإيراني (البرلمان) في ديسمبر من العام الماضي وينص القانون على تطوير البرنامج النووي، وإيران تتحرك خطوة وراء خطوة في هذا الاتجاه، ونحن لسنا متحمسين لذلك".ولفت اوليانوف "ربما يمكننا القول إن هذا يثير قلقنا لأن إيران تتمادى كثيراً وأصبحت أول دولة غير نووية في التاريخ تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، هذا لم يحدث أبدا في التاريخ".هذا وأكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في وقت سابق أن "بلاده تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة، لكن عقائدهم وتعليمات قائد الثورة تمنعنهم من الحصول عليها"، بحسب قوله.ونقلت وكالة "أنباء الطلبة"، عن بهروز كمالوندي، قوله إن "الغرب ليس لديه خيار سوى التعامل مع إيران"، لافتا إلى أن "مقاومة الجمهورية الإسلامية في الدبلوماسية تجبر الغرب على قبول الواقع الموجود".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين مطلعين، قولهم إن إيران استأنفت إنتاج أجزاء متقدمة من البرنامج النووي.وقال الدبلوماسيون إن طهران استأنفت إنتاج المعدات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في موقع لم تتمكن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من مراقبته أو الوصول إليه لعدة أشهر، مما يمثل تحديًا جديدًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تسعى لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/صحيفة-دبلوماسيون-يقولون-إن-إيران-استأنفت-إنتاج-أجزاء-متقدمة-من-البرنامج-النووي-1050723088.html
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روسيا

موسكو: قلقون من أنباء تخصيب طهران لليورانيوم في "فوردو" بنسبة تصل إلى 20 %

17:03 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskin
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أعلن ميخائيل أوليانوف، المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الأنباء التي تحدثت عن بدء أجهزة متطورة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة تثير القلق.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال المندوب للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لم أقرأ نص التقرير الجديد، لكنني فهمت أنه تم تركيب مجموعات تسلسلية جديدة وبدأت في العمل. كل هذا متوقع من حيث المبدأ"، مضيفا "هناك قانون بشأن الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة العقوبات أقره المجلس الإيراني (البرلمان) في ديسمبر من العام الماضي وينص القانون على تطوير البرنامج النووي، وإيران تتحرك خطوة وراء خطوة في هذا الاتجاه، ونحن لسنا متحمسين لذلك".

ولفت اوليانوف "ربما يمكننا القول إن هذا يثير قلقنا لأن إيران تتمادى كثيراً وأصبحت أول دولة غير نووية في التاريخ تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، هذا لم يحدث أبدا في التاريخ".
مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
صحيفة: دبلوماسيون يقولون إن إيران استأنفت إنتاج أجزاء متقدمة من البرنامج النووي
16 نوفمبر, 16:43 GMT
هذا وأكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في وقت سابق أن "بلاده تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة، لكن عقائدهم وتعليمات قائد الثورة تمنعنهم من الحصول عليها"، بحسب قوله.
ونقلت وكالة "أنباء الطلبة"، عن بهروز كمالوندي، قوله إن "الغرب ليس لديه خيار سوى التعامل مع إيران"، لافتا إلى أن "مقاومة الجمهورية الإسلامية في الدبلوماسية تجبر الغرب على قبول الواقع الموجود".
كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين مطلعين، قولهم إن إيران استأنفت إنتاج أجزاء متقدمة من البرنامج النووي.
وقال الدبلوماسيون إن طهران استأنفت إنتاج المعدات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في موقع لم تتمكن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من مراقبته أو الوصول إليه لعدة أشهر، مما يمثل تحديًا جديدًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تسعى لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي.
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