نائب وزير الخارجية التركي: تم منع أنقرة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو

جاء ذلك ردا على اتهامات وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لويسو، بأن أنقرة لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر قايماقجي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عارضت مشاركة بلاده في وكالة الدفاع الأوروبية ومهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة، ومنظمة التعاون المنظم الدائم، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.وأوضح أن بلاده تم منعها كذلك من المشاركة في عملية "إيريني" من أجل تنفيذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.ولفت إلى مبادرات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو التي تقدمت بها تركيا، مضيفا "من الذي لا يريد التعاون؟".واتهم المسؤول التركي الاتحاد الأوروبي بأنه يتبنى سياسات منحازة بشأن جزيرة قبرص.واعتبر أن انضمام الإدارة القبرصية الرومية إلى الاتحاد الأوروبي يشكل انتهاكا للاتفاقيات التأسيسية لجمهورية قبرص عام 1960.
وذكر قايماقجي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عارضت مشاركة بلاده في وكالة الدفاع الأوروبية ومهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة، ومنظمة التعاون المنظم الدائم، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن بلاده تم منعها كذلك من المشاركة في عملية "إيريني" من أجل تنفيذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ولفت إلى مبادرات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو التي تقدمت بها تركيا، مضيفا "من الذي لا يريد التعاون؟".
واتهم المسؤول التركي الاتحاد الأوروبي بأنه يتبنى سياسات منحازة بشأن جزيرة قبرص.
واعتبر أن انضمام الإدارة القبرصية الرومية إلى الاتحاد الأوروبي يشكل انتهاكا للاتفاقيات التأسيسية لجمهورية قبرص عام 1960.