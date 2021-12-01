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نائب وزير الخارجية التركي: تم منع أنقرة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو
نائب وزير الخارجية التركي: تم منع أنقرة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو
قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تم منعها من التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T16:23+0000
2021-12-01T16:23+0000
الناتو
الاتحاد الأوروبي
تركيا
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جاء ذلك ردا على اتهامات وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لويسو، بأن أنقرة لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر قايماقجي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عارضت مشاركة بلاده في وكالة الدفاع الأوروبية ومهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة، ومنظمة التعاون المنظم الدائم، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.وأوضح أن بلاده تم منعها كذلك من المشاركة في عملية "إيريني" من أجل تنفيذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.ولفت إلى مبادرات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو التي تقدمت بها تركيا، مضيفا "من الذي لا يريد التعاون؟".واتهم المسؤول التركي الاتحاد الأوروبي بأنه يتبنى سياسات منحازة بشأن جزيرة قبرص.واعتبر أن انضمام الإدارة القبرصية الرومية إلى الاتحاد الأوروبي يشكل انتهاكا للاتفاقيات التأسيسية لجمهورية قبرص عام 1960.
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الناتو, الاتحاد الأوروبي, تركيا

نائب وزير الخارجية التركي: تم منع أنقرة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو

16:23 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تم منعها من التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك ردا على اتهامات وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لويسو، بأن أنقرة لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو، بحسب وكالة "الأناضول".
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وذكر قايماقجي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عارضت مشاركة بلاده في وكالة الدفاع الأوروبية ومهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة، ومنظمة التعاون المنظم الدائم، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن بلاده تم منعها كذلك من المشاركة في عملية "إيريني" من أجل تنفيذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ولفت إلى مبادرات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو التي تقدمت بها تركيا، مضيفا "من الذي لا يريد التعاون؟".
واتهم المسؤول التركي الاتحاد الأوروبي بأنه يتبنى سياسات منحازة بشأن جزيرة قبرص.
واعتبر أن انضمام الإدارة القبرصية الرومية إلى الاتحاد الأوروبي يشكل انتهاكا للاتفاقيات التأسيسية لجمهورية قبرص عام 1960.
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