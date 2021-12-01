https://arabic.sputniknews.com/20211201/نيجيريا-تكشف-مفاجأة-أوميكرون-كان-موجودا-قبل-إعلان-جنوب-أفريقيا-1053453466.html

نيجيريا تكشف مفاجأة.. "أوميكرون" كان موجودا قبل إعلان جنوب أفريقيا

نيجيريا تكشف مفاجأة.. "أوميكرون" كان موجودا قبل إعلان جنوب أفريقيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن أول حالات الإصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا، اكتشفت في نيجيريا، وليست جنوب أفريقيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T17:58+0000

2021-12-01T17:58+0000

2021-12-01T17:58+0000

جنوب أفريقيا

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ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن إيفيدايو أديتيفا، المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أن أول حالة إصابة بمتغير أو متحور "أوميكرون" قد اكتشفت في بلاده، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن اكتشاف تلك الحالة في نيجيريا يأتي قبل أسابيع من توضيح دولة جنوب أفريقيا للعالم بشأن المتحور، لافتة إلى أن الدكتور إيفيدايو أديتيفا، قد تراجع عن اعترافه بتلك الحالة فيما بعد، وظهورها في بلاده، موضحا أنها من متحور "دلتا" وليس "أوميكرون".ويشار إلى أن نيجيريا قد أعلنت عن تسجيل إصابتين بمتحور "أوميكرون" بين مسافرين وصلوا من جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي.وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/بعد-رصد-أول-حالة-أوميكرون-في-المملكة-الصحة-السعودية-توجه-رسائل-عاجلة-1053452564.html

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جنوب أفريقيا