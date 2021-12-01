"هراء تام".. اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرا على صحة الجسم

ووفقا للطبيب، فإنه يمكن العثور على الإنترنت في كثير من الأحيان ليس فقط على توصيات غير مجدية، ولكن أيضا خطيرة، قائلة: "هناك مثل هذه التوصيات، والتي من خلالها تتجه الأنظار إلى الجبهة ويمكنك بالتأكيد أن تقول "هذا هراء كامل".على وجه الخصوص، نفت الخبيرة فوائد القهوة والحقن الشرجية متعددة الأيام من أجل إزالة السموم والماء بالليمون أو المنتجات الخاصة لتقليص الجسم، وشرب الصودا للوقاية من السرطان.أشارت خبيرة التغذية أيضا إلى أنه من الوهم تناول أطعمة معينة في وقت محدد بدقة (على سبيل المثال، تناول الموز حتى الساعة 14:00 أو منتجات الألبان حتى الساعة 16:00).بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمرء أن يبحث عن الطفيليات في الجسم دون شكاوى صحية وتناول المكملات الغذائية أو الأدوية للوقاية، وأيضا زيادة المناعة بأي طريقة أخرى غير التغذية الصحية والنشاط البدني الكافي.
كشفت اختصاصية التغذية الروسية ألبينا كوميساروفا الأساليب الخاطئة والشائعة حول طرق تحسين صحة الجسم.
ووفقا للطبيب، فإنه يمكن العثور على الإنترنت في كثير من الأحيان ليس فقط على توصيات غير مجدية، ولكن أيضا خطيرة، قائلة: "هناك مثل هذه التوصيات، والتي من خلالها تتجه الأنظار إلى الجبهة ويمكنك بالتأكيد أن تقول "هذا هراء كامل".