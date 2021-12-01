تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/هراء-تام-اختصاصية-تكشف-عن-أساليب-شائعة-تشكل-خطرا-على-صحة-الجسم-1053448392.html
"هراء تام".. اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرا على صحة الجسم
"هراء تام".. اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرا على صحة الجسم
كشفت اختصاصية التغذية الروسية ألبينا كوميساروفا الأساليب الخاطئة والشائعة حول طرق تحسين صحة الجسم. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:25+0000
2021-12-01T15:26+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048617964_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f56fb2769a5920b045288e64d2edbf2.jpg
ووفقا للطبيب، فإنه يمكن العثور على الإنترنت في كثير من الأحيان ليس فقط على توصيات غير مجدية، ولكن أيضا خطيرة، قائلة: "هناك مثل هذه التوصيات، والتي من خلالها تتجه الأنظار إلى الجبهة ويمكنك بالتأكيد أن تقول "هذا هراء كامل".على وجه الخصوص، نفت الخبيرة فوائد القهوة والحقن الشرجية متعددة الأيام من أجل إزالة السموم والماء بالليمون أو المنتجات الخاصة لتقليص الجسم، وشرب الصودا للوقاية من السرطان.أشارت خبيرة التغذية أيضا إلى أنه من الوهم تناول أطعمة معينة في وقت محدد بدقة (على سبيل المثال، تناول الموز حتى الساعة 14:00 أو منتجات الألبان حتى الساعة 16:00).بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمرء أن يبحث عن الطفيليات في الجسم دون شكاوى صحية وتناول المكملات الغذائية أو الأدوية للوقاية، وأيضا زيادة المناعة بأي طريقة أخرى غير التغذية الصحية والنشاط البدني الكافي.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أطعمة-مثالية-على-العشاء-لإنقاص-الوزن-1053424999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048617964_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6a64f6cb07640ef2a7f996aab5037eb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

"هراء تام".. اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرا على صحة الجسم

15:25 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 15:26 GMT 01.12.2021)
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
تابعنا عبر
كشفت اختصاصية التغذية الروسية ألبينا كوميساروفا الأساليب الخاطئة والشائعة حول طرق تحسين صحة الجسم.
ووفقا للطبيب، فإنه يمكن العثور على الإنترنت في كثير من الأحيان ليس فقط على توصيات غير مجدية، ولكن أيضا خطيرة، قائلة: "هناك مثل هذه التوصيات، والتي من خلالها تتجه الأنظار إلى الجبهة ويمكنك بالتأكيد أن تقول "هذا هراء كامل".
عشاء عيد الشكر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
أطعمة مثالية على العشاء لإنقاص الوزن
04:35 GMT
على وجه الخصوص، نفت الخبيرة فوائد القهوة والحقن الشرجية متعددة الأيام من أجل إزالة السموم والماء بالليمون أو المنتجات الخاصة لتقليص الجسم، وشرب الصودا للوقاية من السرطان.
أشارت خبيرة التغذية أيضا إلى أنه من الوهم تناول أطعمة معينة في وقت محدد بدقة (على سبيل المثال، تناول الموز حتى الساعة 14:00 أو منتجات الألبان حتى الساعة 16:00).
بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمرء أن يبحث عن الطفيليات في الجسم دون شكاوى صحية وتناول المكملات الغذائية أو الأدوية للوقاية، وأيضا زيادة المناعة بأي طريقة أخرى غير التغذية الصحية والنشاط البدني الكافي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:36 GMTالناتو يلوح بعقوبات اقتصادية وسياسية حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا
16:31 GMTما هي فوائد أحماض أوميغا 3 للرجال؟
16:23 GMTنائب وزير الخارجية التركي: تم منع أنقرة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو
16:23 GMTإعلام: الأوروبيون يدعون إلى إنهاء سريع لجولة محادثات فيينا
16:20 GMTالجيش الإيراني يشتبك مع عناصر من "طالبان" في منطقة حدودية... فيديو
16:11 GMTأسعار القهوة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات... وخبير يوضح السبب
16:09 GMTالسعودية... إقامة أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط في الرياض
16:09 GMTصحيفة عبرية تكشف عن تقنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتعرف على الفلسطينيين
15:58 GMTآثار مدمرة لزيادة مستويات "فيتامين د" على القلب... ما هي الجرعة المناسبة؟
15:49 GMTبأكثر من 328 مليون ساعة.. "النشرة الحمراء" يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس
15:47 GMTالعراق يعلن موعد رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من مينسك
15:41 GMTلوكاشينكو: جميع منصاتنا لإطلاق الصواريخ النووية جاهزة للاستخدام باستثناء واحدة
15:37 GMTلوكاشينكو يطلب من بوتين إبقاء أنظمة "إس 400" في بيلاروسيا
15:31 GMTالبورصة التركية تسجل أفضل وأسوأ أداء عالمي في نفس الوقت
15:30 GMTأسرة بينيت تعتزم قضاء عطلتها في الخارج رغم توصياته للإسرائيليين بعدم السفر
15:29 GMTأردوغان يكشف عن "نبأ سار" بشأن الحد الأدنى للأجور
15:29 GMTإيران تعلن استعدادها لإعادة تشغيل المعامل السورية
15:25 GMT"هراء تام".. اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرا على صحة الجسم
15:22 GMTرئيس الاستخبارات البريطانية يوجه نصيحة "غير تقليدية" لوكالات التجسس
15:18 GMTرونالدو يخرج عن صمته ويعلق على خسارته "الكرة الذهبية" بكلمة واحدة