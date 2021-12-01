https://arabic.sputniknews.com/20211201/هند-صبري-تكشف-عن-أمنية-راودتها-قبل-الأربعين-وتحدد-رائدة-الكوميديا-النسائية-في-مصر-1053456767.html

هند صبري تكشف عن أمنية راودتها قبل الأربعين وتحدد رائدة الكوميديا النسائية في مصر

هند صبري تكشف عن أمنية راودتها قبل الأربعين وتحدد رائدة الكوميديا النسائية في مصر

أماطت الفنانة التونسية هند صبري، اللثام عن الفنانة التي كانت مصدر إلهام لها خلال مشوارها الفني، كاشفة عن أمنية كانت تتمنى حدوثها قبل سن الأربعين. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T20:10+0000

2021-12-01T20:10+0000

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مهرجان القاهرة السينمائي

هند صبري

نتفليكس

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جاء ذلك خلال استضافتها، اليوم الأربعاء، في ندوة نظمتها منصة "نتفليكس"، تحت عنوان "لأنها أبدعت"، على هامش مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 43.وقالت هند صبري (42 عاما) إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت مصدر الإلهام لها خلال مشوارها الفني، مضيفة بقولها "كنت بحبها جدا لدرجة أنني شاهدة كل أعمالها الفنية وكنت بهتم جدا بكل تفاصيلها".وأضافت صبري خلال الندوة التي جرى تنظيمها للتعبيرعن أصوات صانعات الأفلام العربيات: "كان نفسى قبل سن الأربعين أخِرج بس فشلت بس الحمد الله أنتجت ومن سنتين كان جوايا ومحتاجة تحدى جديد وفى خبرة سنين محتاجة تطلع بشكل جديد لحد ما بقيت منتجة منفذة مع منصة نتفليكس وكان هادى الباجورى خايف إنى أعمل الاثنين ولكن فى مونتاج المسلسل لما شاف عرف إنى قدرت أفصل بين الاثنين".وتابعت: "حتى الكوميديا النسائية صعب تقديمها، ولكن الوحيدة التي نجحت فيها وتميزت هي ياسمين عبد العزيز وجاءت بعد ذلك دنيا سمير غانم".واعتبرت هند صبري أن ياسمين عبد العزيز كسرت حكر الكوميديا على الرجالة فقط.كما تطرقت الفنانة التونسية إلى تعاونها مع منصة نتفليكس في مسلسل "البحث عن علا".وقالت إن شخصية "علا عبد الصبور" تحمل الجانب الساخر من شخصيتها الحقيقية، وأنها لو تصرفت بطبيعتها دون حرص، ستصبح مثل علا، صاحبة الشخصية العشوائية التي تقول أشياء في غير محلها ولا تجيد التصرف، لافتة إلى أن"البحث عن علا" ليس الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز".وانطلقت الأسبوع الجاري فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في مصر، بمشاركة نحو مئة فيلم.أبرز المكرمين في المهرجان حتى الآن، الفنانة الاستعراضية، نيللي، التي نالت جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمسيرتها الفنية، التي شاركت خلالها في 120 عملا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كما تم تكريم الفنان المصري كريم عبد العزيز بجائزة "فاتن حمامة" للتميز.وتضم المسابقة الرسمية 13 فيلما، من بينها ثلاثة أفلام عربية، ويمنح المهرجان الأفلام الفائزة عدة جوائز، أبرزها جائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، و"الهرم الفضي" لأفضل إنتاج، و"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" لأحسن مخرج، و"الهرم البرونزي" لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة "نجيب محفوظ" لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وأحسن ممثلة، وجائزة "هنري بركات" لأحسن إسهام فني.وتشهد هذه الدورة حضور منصة "نتفليكس" عبر عدد من الأنشطة المكثفة بفعاليات "أيام القاهرة" لصناعة السينما، وتشمل محاضرات وحلقات نقاشية وحوارا مع خبراء صناعة السينما الدولية.والمهرجان هو الأقدم في المنطقة العربية، ويعد أحد 15 مهرجانًا فقط، تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

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مهرجان القاهرة السينمائي, هند صبري, نتفليكس