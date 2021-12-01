واشنطن: نتواصل مع روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع على حدود البلدين

واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات العقوبات ضد روسيا"، مشيرة إلى أن واشنطن على "اتصال مباشر مع الأوكرانيين والروس بشأن ماهية هذه الأدوات"، على حد زعمها.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الشائعات المنشورة بشأن استعدادات القوات العسكرية الروسية الدخول إلى أوكرانيا انتشرت في بداية العام، لكن ذلك لم يحدث.وأضاف بوتين قائلا: "نحاول خلق تنمية مستدامة أكثر إنصافًا ومراعاة المصالح الأمنية لجميع المشاركين في الأنشطة الدولية، وبالتالي يجب السعي من أجل ذلك لكي لا يتعرض أحد لأي تهديدات ".يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن واشنطن على اتصال مع كل من روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع على حدود البلدين.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات العقوبات ضد روسيا"، مشيرة إلى أن واشنطن على "اتصال مباشر مع الأوكرانيين والروس بشأن ماهية هذه الأدوات"، على حد زعمها.
وأضافت بساكي: "نحن على اتصال بالمسؤولين الروس على مختلف المستويات. لقد أوضحنا مخاوفنا بشأن خطابهم التهديدي وتقاريرهم عن زيادة عدد القوات على الحدود".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الشائعات المنشورة بشأن استعدادات القوات العسكرية الروسية الدخول إلى أوكرانيا انتشرت في بداية العام، لكن ذلك لم يحدث.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" حيث قال "انتشرت هذه الأخبار لكنها لم تحدث، فالأمر لا يتعلق بإدخال القوات ومن الضروري تحسين العلاقات وإذا نجحنا بذلك، فلن يتعرض أحد للتهديدات".
وأضاف بوتين قائلا: "نحاول خلق تنمية مستدامة أكثر إنصافًا ومراعاة المصالح الأمنية لجميع المشاركين في الأنشطة الدولية، وبالتالي يجب السعي من أجل ذلك لكي لا يتعرض أحد لأي تهديدات ".