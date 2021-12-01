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وزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
وزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مشهد مثير حين زارت قاعدة عسكرية بريطانية في جمهورية إستونيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:09+0000
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واسترعت وزيرة الخارجية البريطانية الزائرة للقاعدة العسكرية اهتمام وسائل الإعلام الغربية لأنها ركبت الدبابة أثناء قيامها بالزيارة.
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وزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا

14:09 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 14:15 GMT 01.12.2021)
© Sputnikوزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
وزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik
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ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مشهد مثير حين زارت قاعدة عسكرية بريطانية في جمهورية إستونيا.
واسترعت وزيرة الخارجية البريطانية الزائرة للقاعدة العسكرية اهتمام وسائل الإعلام الغربية لأنها ركبت الدبابة أثناء قيامها بالزيارة.
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ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
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