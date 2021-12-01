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https://arabic.sputniknews.com/20211201/وزيرة-بريطانية-تتجول-بالدبابة-عند-حدود-روسيا-1053444514.html
وزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
وزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مشهد مثير حين زارت قاعدة عسكرية بريطانية في جمهورية إستونيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:09+0000
2021-12-01T14:09+0000
2021-12-01T14:15+0000
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واسترعت وزيرة الخارجية البريطانية الزائرة للقاعدة العسكرية اهتمام وسائل الإعلام الغربية لأنها ركبت الدبابة أثناء قيامها بالزيارة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
وزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
14:09 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 14:15 GMT 01.12.2021)
ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مشهد مثير حين زارت قاعدة عسكرية بريطانية في جمهورية إستونيا.
واسترعت وزيرة الخارجية البريطانية الزائرة للقاعدة العسكرية اهتمام وسائل الإعلام الغربية لأنها ركبت الدبابة أثناء قيامها بالزيارة
.