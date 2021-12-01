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https://arabic.sputniknews.com/20211201/وزير-الخارجية-الأمريكي-يبحث-مع-أمين-حلف-الناتو-دعم-أوكرانيا-في-مواجهة-التهديد-الروسي-1053424228.html
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين حلف "الناتو" دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي"
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين حلف "الناتو" دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي"
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الناتو في ريغا، يوم الثلاثاء،... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T01:04+0000
2021-12-01T01:04+0000
أوكرانيا
أمركيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي: إن "بلينكن وستولتنبرغ ناقشا أهمية استمرار المشاورات ووحدة الحلف في مختلف القضايا بما في ذلك دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي، فضلا عن إعداد مفهوم استراتيجي جديد لحلف شمال الأطلسي ومراقبة والحد من التسلح التسلح والأمن الإقليمي".وزعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.والأحد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.كما أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن روسيا ستتابع مراقبة تحركات الناتو وأوكرانيا على حدودها، وذكر أن موسكو أبلغت واشنطن بأنها لا تتبع أي خطط عدوانية تجاه كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/بيسكوف-أوكرانيا-تسعى-إلى-حل-عسكري-لمشاكلها-تحت-ستار-مناورات-الناتو-1050764173.html
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أوكرانيا, أمركيا

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين حلف "الناتو" دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي"

01:04 GMT 01.12.2021
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مجلس روسيا - الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Vladimir Rodionov
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الناتو في ريغا، يوم الثلاثاء، التفاعل في دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي" ومراقبة والحد من التسلح.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي: إن "بلينكن وستولتنبرغ ناقشا أهمية استمرار المشاورات ووحدة الحلف في مختلف القضايا بما في ذلك دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي، فضلا عن إعداد مفهوم استراتيجي جديد لحلف شمال الأطلسي ومراقبة والحد من التسلح التسلح والأمن الإقليمي".
وزعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
بيسكوف: أوكرانيا تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها تحت ستار مناورات "الناتو"
21 نوفمبر, 11:15 GMT
والأحد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.
كما أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن روسيا ستتابع مراقبة تحركات الناتو وأوكرانيا على حدودها، وذكر أن موسكو أبلغت واشنطن بأنها لا تتبع أي خطط عدوانية تجاه كييف.
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01:04 GMTوزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين حلف "الناتو" دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي"
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