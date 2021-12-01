وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين حلف "الناتو" دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي"

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي: إن "بلينكن وستولتنبرغ ناقشا أهمية استمرار المشاورات ووحدة الحلف في مختلف القضايا بما في ذلك دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي، فضلا عن إعداد مفهوم استراتيجي جديد لحلف شمال الأطلسي ومراقبة والحد من التسلح التسلح والأمن الإقليمي".وزعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.والأحد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.كما أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن روسيا ستتابع مراقبة تحركات الناتو وأوكرانيا على حدودها، وذكر أن موسكو أبلغت واشنطن بأنها لا تتبع أي خطط عدوانية تجاه كييف.
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الناتو في ريغا، يوم الثلاثاء، التفاعل في دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي" ومراقبة والحد من التسلح.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي: إن "بلينكن وستولتنبرغ ناقشا أهمية استمرار المشاورات ووحدة الحلف في مختلف القضايا بما في ذلك دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي، فضلا عن إعداد مفهوم استراتيجي جديد لحلف شمال الأطلسي ومراقبة والحد من التسلح التسلح والأمن الإقليمي".
وزعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.
والأحد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.
كما أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن روسيا ستتابع مراقبة تحركات الناتو وأوكرانيا على حدودها، وذكر أن موسكو أبلغت واشنطن بأنها لا تتبع أي خطط عدوانية تجاه كييف.