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https://arabic.sputniknews.com/20211201/وزير-الخارجية-الإيراني-محادثات-فيينا-تمضي-بجدية-ورفع-العقوبات-أولوية-أساسية-1053461165.html
وزير الخارجية الإيراني: محادثات فيينا تمضي بجدية ورفع العقوبات أولوية أساسية
وزير الخارجية الإيراني: محادثات فيينا تمضي بجدية ورفع العقوبات أولوية أساسية
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن محادثات فيينا تجري بجدية، مشيرا إلى أن ورفع العقوبات عن بلاده أولوية أساسية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T23:10+0000
2021-12-01T23:10+0000
إيران
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وقال عبداللهيان في تغريدة عبر موقع تويتر: "اتفاق جيد (بين إيران والقوى الدولية) في متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة"، لافتا إلى أن "محادثات الخبراء متواصلة ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضينا".وأضاف وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "ستعر إلى حوار عقلاني ورصين يسفر عن نتائج".وفي وقت سابق، الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية.وأكدت أن العقبة الرئيسة أمام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، أمس الثلاثاء، كانت إصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن كل القضايا.من جانبها، حذرت السلطات الإيرانية، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر. وأوضح مسؤول إيراني كبير، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".وكان التلفزيون الإيراني، قال أول أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.
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إيران

وزير الخارجية الإيراني: محادثات فيينا تمضي بجدية ورفع العقوبات أولوية أساسية

23:10 GMT 01.12.2021
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Halij.net
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن محادثات فيينا تجري بجدية، مشيرا إلى أن ورفع العقوبات عن بلاده أولوية أساسية.
وقال عبداللهيان في تغريدة عبر موقع تويتر: "اتفاق جيد (بين إيران والقوى الدولية) في متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة"، لافتا إلى أن "محادثات الخبراء متواصلة ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضينا".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "ستعر إلى حوار عقلاني ورصين يسفر عن نتائج".
وفي وقت سابق، الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية.
وأكدت أن العقبة الرئيسة أمام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، أمس الثلاثاء، كانت إصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن كل القضايا.
من جانبها، حذرت السلطات الإيرانية، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر. وأوضح مسؤول إيراني كبير، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".
وكان التلفزيون الإيراني، قال أول أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.
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