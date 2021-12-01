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وزير الخارجية الصيني: نقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا
وزير الخارجية الصيني: نقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا
قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T21:00+0000
2021-12-01T21:00+0000
إثيوبيا
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وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وانغ يي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.وذكر وانغ يي أن الإثيوبيين يتمتعون بالحكمة في حل مشاكلهم، كما أنهم سيحققون استقرار الأوضاع بأنفسهم، مؤكدا أن الصين لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما أن بكين تتمتع بعلاقات قوية مع أديس أبابا في مجالات مختلفة، قائلا: "إن الصداقة الإثيوبية الصينية متينة للغاية وغير قابلة للكسر".من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بالموقف الصيني الثابت من بلاده، حكومة وشعبا "بشأن سيادة ووحدة أراضي إثيوبيا"، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا ملتزمة بإدارة التحديات التي تواجهها، البلاد وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.وجدد ديميكي التزام الحكومة الإثيوبية بتعزيز العلاقات القوية مع الصين، ولعب دور محوري في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-فيديو-مسرب-يكشف-مؤامرة-سرية-ضد-إثيوبيا-ونتعرض-لضغوط-بشأن-سد-النهضة-1053457337.html
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وزير الخارجية الصيني: نقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا

21:00 GMT 01.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERIمسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وانغ يي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وذكر وانغ يي أن الإثيوبيين يتمتعون بالحكمة في حل مشاكلهم، كما أنهم سيحققون استقرار الأوضاع بأنفسهم، مؤكدا أن الصين لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما أن بكين تتمتع بعلاقات قوية مع أديس أبابا في مجالات مختلفة، قائلا: "إن الصداقة الإثيوبية الصينية متينة للغاية وغير قابلة للكسر".
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بالموقف الصيني الثابت من بلاده، حكومة وشعبا "بشأن سيادة ووحدة أراضي إثيوبيا"، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا ملتزمة بإدارة التحديات التي تواجهها، البلاد وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
وجدد ديميكي التزام الحكومة الإثيوبية بتعزيز العلاقات القوية مع الصين، ولعب دور محوري في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.
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