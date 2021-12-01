وزير الخارجية الصيني: نقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وانغ يي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.وذكر وانغ يي أن الإثيوبيين يتمتعون بالحكمة في حل مشاكلهم، كما أنهم سيحققون استقرار الأوضاع بأنفسهم، مؤكدا أن الصين لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما أن بكين تتمتع بعلاقات قوية مع أديس أبابا في مجالات مختلفة، قائلا: "إن الصداقة الإثيوبية الصينية متينة للغاية وغير قابلة للكسر".من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بالموقف الصيني الثابت من بلاده، حكومة وشعبا "بشأن سيادة ووحدة أراضي إثيوبيا"، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا ملتزمة بإدارة التحديات التي تواجهها، البلاد وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.وجدد ديميكي التزام الحكومة الإثيوبية بتعزيز العلاقات القوية مع الصين، ولعب دور محوري في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وذكر وانغ يي أن الإثيوبيين يتمتعون بالحكمة في حل مشاكلهم، كما أنهم سيحققون استقرار الأوضاع بأنفسهم، مؤكدا أن الصين لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما أن بكين تتمتع بعلاقات قوية مع أديس أبابا في مجالات مختلفة، قائلا: "إن الصداقة الإثيوبية الصينية متينة للغاية وغير قابلة للكسر".
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بالموقف الصيني الثابت من بلاده، حكومة وشعبا "بشأن سيادة ووحدة أراضي إثيوبيا"، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا ملتزمة بإدارة التحديات التي تواجهها، البلاد وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
وجدد ديميكي التزام الحكومة الإثيوبية بتعزيز العلاقات القوية مع الصين، ولعب دور محوري في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.