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وزير الدفاع اليمني: مقتل خبراء للحرس الثوري وحزب الله في معارك مع الحوثيين
وزير الدفاع اليمني: مقتل خبراء للحرس الثوري وحزب الله في معارك مع الحوثيين
أكد وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله خلال الأيام الماضية في المعارك الدائرة بين الجيش اليمني وجماعة أنصار... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T18:31+0000
2021-12-01T18:31+0000
اليمن
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جاءت تصريحات وزير الدفاع اليمني في مقابلة حصرية مع قناة "العربية".وقال الوزير اليمني إن دعم التحالف بقيادة السعودية كان عاملا أساسيا في دعم الجيش اليمني وتكبيد "الميليشيات" خسائر فادحة. ولفت المقدشي إلى أن الأمور تغيرت، مؤكدا أن قواته لن نتوقف حتى تدخل صنعاء وصعدة.وقال الوزير إن الجيش اليمني سيطر على عشرات الكيلومترات ما بين حريب وعسيلان خلال هجوم بيحان في محافظة شبوة.وشدد على أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تغييرا كاملا لصالح قواته على كافة الجبهات.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن

وزير الدفاع اليمني: مقتل خبراء للحرس الثوري وحزب الله في معارك مع الحوثيين

18:31 GMT 01.12.2021
© REUTERS / Ali Owidhaالجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Ali Owidha
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أكد وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله خلال الأيام الماضية في المعارك الدائرة بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) بعدة جبهات.
جاءت تصريحات وزير الدفاع اليمني في مقابلة حصرية مع قناة "العربية".
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أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني
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وقال الوزير اليمني إن دعم التحالف بقيادة السعودية كان عاملا أساسيا في دعم الجيش اليمني وتكبيد "الميليشيات" خسائر فادحة. ولفت المقدشي إلى أن الأمور تغيرت، مؤكدا أن قواته لن نتوقف حتى تدخل صنعاء وصعدة.
وقال الوزير إن الجيش اليمني سيطر على عشرات الكيلومترات ما بين حريب وعسيلان خلال هجوم بيحان في محافظة شبوة.
وشدد على أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تغييرا كاملا لصالح قواته على كافة الجبهات.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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