وكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر

وبحسب قاعدة بيانات وكالة فرانس برس كان نوفمبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي شهد توغل أكثر من 100 مقاتلة صينية وتسع قاذفات قنابل صينية من طراز "إتش 6" ذات القدرة النووية في هذه المنطقة الحساسة.وصعدت بكين خلال الـ 14 شهر الماضي من مستويات تهديداتها على "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، عبر إرسال أعداد متزايدة من المقاتلات.وعلى إثر ذلك تصاعدت مخاوف حلفاء تايبيه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة واليابان من إمكانية أن تشن الصين غزوا لتايوان التي تعتبرها واحدة من مقاطعاتها.يشار إلى أن "أديز"، تشمل منطقة أكبر من المجال الجوي لتايوان، إذ تتلاقى مع جزء من "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" التابعة للصين، بل وتضم أيضا جزءا من البر الرئيسي الصيني.وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن بدء واشنطن خططا لتعزيز قواعدها الجوية في جزيرة غوام غرب المحيط الهادئ، وفي أستراليا، من أجل ردع الصين.يشار إلى أن الصين تعتبر تابوان جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف باستقلالها، وتقف ضد أي محاولات لفصلها عنها.