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https://arabic.sputniknews.com/20211201/وكالة-159-توغلا-صينيا-في-المجال-الجوي-لتايوان-خلال-نوفمبر-1053446611.html
وكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر
وكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر
نفذت مقاتلات وقاذفات قنابل صينية 159 توغلا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وسط تزايد ضغوط بكين على الجزيرة المستقلة... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:52+0000
2021-12-01T14:52+0000
تايوان
الصين
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وبحسب قاعدة بيانات وكالة فرانس برس كان نوفمبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي شهد توغل أكثر من 100 مقاتلة صينية وتسع قاذفات قنابل صينية من طراز "إتش 6" ذات القدرة النووية في هذه المنطقة الحساسة.وصعدت بكين خلال الـ 14 شهر الماضي من مستويات تهديداتها على "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، عبر إرسال أعداد متزايدة من المقاتلات.وعلى إثر ذلك تصاعدت مخاوف حلفاء تايبيه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة واليابان من إمكانية أن تشن الصين غزوا لتايوان التي تعتبرها واحدة من مقاطعاتها.يشار إلى أن "أديز"، تشمل منطقة أكبر من المجال الجوي لتايوان، إذ تتلاقى مع جزء من "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" التابعة للصين، بل وتضم أيضا جزءا من البر الرئيسي الصيني.وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن بدء واشنطن خططا لتعزيز قواعدها الجوية في جزيرة غوام غرب المحيط الهادئ، وفي أستراليا، من أجل ردع الصين.يشار إلى أن الصين تعتبر تابوان جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف باستقلالها، وتقف ضد أي محاولات لفصلها عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أمريكا-تثير-غضب-الصين-بخطوة-جديدة-تجاه-تايوان-1052882855.html
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تايوان, الصين

وكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر

14:52 GMT 01.12.2021
© AP Photo / Liu Ruiقاذفة قنابل صينية
قاذفة قنابل صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Liu Rui
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نفذت مقاتلات وقاذفات قنابل صينية 159 توغلا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وسط تزايد ضغوط بكين على الجزيرة المستقلة ذاتيا.
وبحسب قاعدة بيانات وكالة فرانس برس كان نوفمبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي شهد توغل أكثر من 100 مقاتلة صينية وتسع قاذفات قنابل صينية من طراز "إتش 6" ذات القدرة النووية في هذه المنطقة الحساسة.
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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24 نوفمبر, 10:08 GMT
وصعدت بكين خلال الـ 14 شهر الماضي من مستويات تهديداتها على "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، عبر إرسال أعداد متزايدة من المقاتلات.
وعلى إثر ذلك تصاعدت مخاوف حلفاء تايبيه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة واليابان من إمكانية أن تشن الصين غزوا لتايوان التي تعتبرها واحدة من مقاطعاتها.
يشار إلى أن "أديز"، تشمل منطقة أكبر من المجال الجوي لتايوان، إذ تتلاقى مع جزء من "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" التابعة للصين، بل وتضم أيضا جزءا من البر الرئيسي الصيني.
وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن بدء واشنطن خططا لتعزيز قواعدها الجوية في جزيرة غوام غرب المحيط الهادئ، وفي أستراليا، من أجل ردع الصين.
يشار إلى أن الصين تعتبر تابوان جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف باستقلالها، وتقف ضد أي محاولات لفصلها عنها.
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