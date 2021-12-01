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علماء يبتكرون مكعبات ثلج "لا تذوب" وتحارب البكتيريا... صور وفيديو
علماء يبتكرون مكعبات ثلج "لا تذوب" وتحارب البكتيريا... صور وفيديو
طور باحثون في جامعة كاليفورنيا في أمريكا، نوعا جديدا من مكعبات التبريد (الثلج)، من شأنها أن تحدث ثورة في طرق تخزين الطعام المستقبلية خصوصا أثناء عمليات الشحن... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T20:44+0000
2021-12-01T20:44+0000
مجتمع
منوعات
علوم
ثلج
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وأشار الباحثون إلى أن مكعبات الثلج المبتكرة تحتوي على نسبة أكثر من 90% من الماء ومكونات أخرى للاحتفاظ بهيكل المكعب وتثبيته.مكعبات تشبه الجلاتين يتغير لونها بحسب درجات الحرارةونوه العلماء، بحسب البحث المنشور في مجلة "pubs" العلمية، إلى أن هذه المكعبات ناعمة الملمس مثل حلوى الجيلاتين ويتغير لونها حسب درجة الحرارة المحيطة، وهي لا تذوب ومصنوعة من مادة هلامية خالية من البلاستيك، وهي قابلة للتخزين ومضادة للميكروبات، وتمنع انتقال التلوث.وقال الباحث و الأستاذ في قسم الهندسة البيولوجية والزراعية، جانغ صن: "عندما يذوب الجليد، لا يمكن إعادة استخدامه.. اعتقدنا أنه يمكننا صنع ما يسمى بالجليد الصلب ليكون بمثابة مادة تبريد ويمكن إعادة استخدامها".عدة استخدامات تستمر حوالي 13 ساعةوبحسب الباحث صن "يمكن استخدام مكعبات الثلج هذه لمدة 13 ساعة للتبريد المستمر وجمعها وشطفها بالماء ووضعه وإعادة وضعها من جديد في الثلاثة للتجميد مرة أخرى للاستخدام التالي"، كما أنها تتحلل بشكل طبيعي بعد الانتهاء من استخدامها ورميها في النفايات.وتم تسجيل براءة اختراع للتصميم والمفهوم الجديد المقترح ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الابتكارات في تقليل النفايات عن طريق إعادة تدوير المنتجات، ويقول الباحث: "نريد التأكد من أن هذا مستدام".وبحسب المقال المنشور في مجلة "phys" العلمية، تقدم مكعبات الهلام الجليدية بديلا ثوريا عن الثلج التقليدي، حيث يمكن أن تقلل من استهلاك المياه والأثر البيئي للمواد الأخرى.كما أنها توفر درجات حرارة ثابتة لتقليل تلف الطعام ويمكن أن تكون مثالية لشركات تحضير الوجبات وشركات الشحن ومنتجي المواد الغذائية الذين يحتاجون إلى إبقاء المواد باردة.
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مجتمع, منوعات, علوم, ثلج

علماء يبتكرون مكعبات ثلج "لا تذوب" وتحارب البكتيريا... صور وفيديو

20:44 GMT 01.12.2021
© Photo / pixabay/955169مكعب ثلجي يخترقه شعاع من الليزر
مكعب ثلجي يخترقه شعاع من الليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Photo / pixabay/955169
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طور باحثون في جامعة كاليفورنيا في أمريكا، نوعا جديدا من مكعبات التبريد (الثلج)، من شأنها أن تحدث ثورة في طرق تخزين الطعام المستقبلية خصوصا أثناء عمليات الشحن أو التخزين الطويل.
وأشار الباحثون إلى أن مكعبات الثلج المبتكرة تحتوي على نسبة أكثر من 90% من الماء ومكونات أخرى للاحتفاظ بهيكل المكعب وتثبيته.

مكعبات تشبه الجلاتين يتغير لونها بحسب درجات الحرارة

ونوه العلماء، بحسب البحث المنشور في مجلة "pubs" العلمية، إلى أن هذه المكعبات ناعمة الملمس مثل حلوى الجيلاتين ويتغير لونها حسب درجة الحرارة المحيطة، وهي لا تذوب ومصنوعة من مادة هلامية خالية من البلاستيك، وهي قابلة للتخزين ومضادة للميكروبات، وتمنع انتقال التلوث.
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13:00 GMT
وقال الباحث و الأستاذ في قسم الهندسة البيولوجية والزراعية، جانغ صن: "عندما يذوب الجليد، لا يمكن إعادة استخدامه.. اعتقدنا أنه يمكننا صنع ما يسمى بالجليد الصلب ليكون بمثابة مادة تبريد ويمكن إعادة استخدامها".

عدة استخدامات تستمر حوالي 13 ساعة

وبحسب الباحث صن "يمكن استخدام مكعبات الثلج هذه لمدة 13 ساعة للتبريد المستمر وجمعها وشطفها بالماء ووضعه وإعادة وضعها من جديد في الثلاثة للتجميد مرة أخرى للاستخدام التالي"، كما أنها تتحلل بشكل طبيعي بعد الانتهاء من استخدامها ورميها في النفايات.
وتم تسجيل براءة اختراع للتصميم والمفهوم الجديد المقترح ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الابتكارات في تقليل النفايات عن طريق إعادة تدوير المنتجات، ويقول الباحث: "نريد التأكد من أن هذا مستدام".
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15:14 GMT
وبحسب المقال المنشور في مجلة "phys" العلمية، تقدم مكعبات الهلام الجليدية بديلا ثوريا عن الثلج التقليدي، حيث يمكن أن تقلل من استهلاك المياه والأثر البيئي للمواد الأخرى.
كما أنها توفر درجات حرارة ثابتة لتقليل تلف الطعام ويمكن أن تكون مثالية لشركات تحضير الوجبات وشركات الشحن ومنتجي المواد الغذائية الذين يحتاجون إلى إبقاء المواد باردة.
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