https://arabic.sputniknews.com/20211201/25-صورة-ترصد-أبرز-الأسلحة-الروسية-في-إيديكس-2021-1053461283.html

25 صورة ترصد أبرز الأسلحة الروسية في "إيديكس 2021"

25 صورة ترصد أبرز الأسلحة الروسية في "إيديكس 2021"

شهد الجناح الروسي في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" المقام في مصر، إقبالا واسعا للاطلاع على ما يتم عرضه من نماذج لأحدث الأسلحة الروسية خاصة الأسلحة... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

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كلاشنكوف

إيديكس

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كما شمل الجناح الروسي عرض نماذج لأنواع مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي والمروحيات العسكرية.وكانت البنادق الهجومية الروسية من عائلة كلاشينكوف قبلة زوار "إيديكس 2021" للإطلاع على أحدث إصدارات البندقية الأخطر في العالم، التي يستخدمها نحو مئة جيش.ورصدت "سبوتنيك" جانبا من معروضات السلاح الروسي في جناح روسيا بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، التي شملت قاذفات قنابل بأعيرة نارية مختلفة ونماذج لمنظومات دفاع جوي.وانطلق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يختتم فعالياته غدا الخمس بعد مشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 40 دولة ونحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html

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كلاشنكوف, إيديكس