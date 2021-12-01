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https://arabic.sputniknews.com/20211201/25-صورة-ترصد-أبرز-الأسلحة-الروسية-في-إيديكس-2021-1053461283.html
25 صورة ترصد أبرز الأسلحة الروسية في "إيديكس 2021"
25 صورة ترصد أبرز الأسلحة الروسية في "إيديكس 2021"
شهد الجناح الروسي في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" المقام في مصر، إقبالا واسعا للاطلاع على ما يتم عرضه من نماذج لأحدث الأسلحة الروسية خاصة الأسلحة... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T23:11+0000
2021-12-01T23:11+0000
كلاشنكوف
إيديكس
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كما شمل الجناح الروسي عرض نماذج لأنواع مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي والمروحيات العسكرية.وكانت البنادق الهجومية الروسية من عائلة كلاشينكوف قبلة زوار "إيديكس 2021" للإطلاع على أحدث إصدارات البندقية الأخطر في العالم، التي يستخدمها نحو مئة جيش.ورصدت "سبوتنيك" جانبا من معروضات السلاح الروسي في جناح روسيا بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، التي شملت قاذفات قنابل بأعيرة نارية مختلفة ونماذج لمنظومات دفاع جوي.وانطلق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يختتم فعالياته غدا الخمس بعد مشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 40 دولة ونحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html
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كلاشنكوف, إيديكس

25 صورة ترصد أبرز الأسلحة الروسية في "إيديكس 2021"

23:11 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300
صواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
تابعنا عبر
شهد الجناح الروسي في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" المقام في مصر، إقبالا واسعا للاطلاع على ما يتم عرضه من نماذج لأحدث الأسلحة الروسية خاصة الأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات وبنادق القنص ذات الأعيرة النارية المختلفة.
كما شمل الجناح الروسي عرض نماذج لأنواع مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي والمروحيات العسكرية.
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
إيديكس 2021
في اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
أمس, 17:37 GMT
وكانت البنادق الهجومية الروسية من عائلة كلاشينكوف قبلة زوار "إيديكس 2021" للإطلاع على أحدث إصدارات البندقية الأخطر في العالم، التي يستخدمها نحو مئة جيش.
ورصدت "سبوتنيك" جانبا من معروضات السلاح الروسي في جناح روسيا بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، التي شملت قاذفات قنابل بأعيرة نارية مختلفة ونماذج لمنظومات دفاع جوي.
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabقاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
1/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabقاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
2/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabقاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس - سبوتنيك عربي
3/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
4/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
5/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
6/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300
صواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300 - سبوتنيك عربي
7/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
8/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
9/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
10/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
11/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم - سبوتنيك عربي
12/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم - سبوتنيك عربي
13/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم - سبوتنيك عربي
14/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabبنادق هجومية روسية من عائلة كلاشينكوف
بنادق هجومية روسية من عائلة كلاشينكوف - سبوتنيك عربي
15/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية روسية من عائلة كلاشينكوف
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
16/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
17/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
18/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
19/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
20/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
21/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
22/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
23/24
© Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
24/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
1/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
2/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
3/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس
4/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
5/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
6/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021
7/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
صواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300
8/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
9/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
10/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
11/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بندقية قنص روسية في معرض إيديكس 2021
12/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
13/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
14/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية وقاذفات قنابل عيار 43 ملم
15/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
بنادق هجومية روسية من عائلة كلاشينكوف
16/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
17/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
18/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
19/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
20/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
21/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
22/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
23/24
© Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
24/24
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
الجناح الروسي في إيديكس 2021
وانطلق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يختتم فعالياته غدا الخمس بعد مشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 40 دولة ونحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
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