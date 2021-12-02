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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/أبرز-الأسلحة-الصينية-المشاركة-في-إيديكس-2021-صور-1053481703.html
أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور
أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور
تشارك الصين بمجموعة ضخمة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي تستضيفه مصر بمشاركة أكثر من 40 دولة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:24+0000
2021-12-02T13:24+0000
إيديكس 2021
أخبار مصر الآن
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ورصدت وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الأضخم في أفريقيا، والذي يختتم فعالياته، اليوم الخميس.وشملت الأسلحة الصينية المعروضة في الجناح الصيني مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، وصواريخ موجهة وأنظمة دفاع جوي متنوعة، كما كانت الطائرات المسيرة الصينية من بين الأسلحة المعروضة في "إيديكس 2021" بطرازات مختلفة.ونظمت مصر معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي انطلق الاثنين الماضي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يختتم فعالياته اليوم الخميس، بعد مشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر موقع سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/9-إصدارات-من-بنادق-كلاشينكوف-الروسية-في-إيديكس-2021صور-1053466616.html
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أخبار مصر الآن

أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور

13:24 GMT 02.12.2021
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . ahmed abd elwahab
تابعنا عبر
تشارك الصين بمجموعة ضخمة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي تستضيفه مصر بمشاركة أكثر من 40 دولة.
ورصدت وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الأضخم في أفريقيا، والذي يختتم فعالياته، اليوم الخميس.
البندقية إيه كيه - 101 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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9 إصدارات من بنادق كلاشينكوف الروسية في "إيديكس 2021"...صور
08:38 GMT
وشملت الأسلحة الصينية المعروضة في الجناح الصيني مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، وصواريخ موجهة وأنظمة دفاع جوي متنوعة، كما كانت الطائرات المسيرة الصينية من بين الأسلحة المعروضة في "إيديكس 2021" بطرازات مختلفة.
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ahmed abd elwahabالأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
1/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
2/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
3/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
4/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
5/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
6/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
7/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
8/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
9/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
10/10
© Sputnik . ahmed abd elwahab
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض "إيديكس 2021"
ونظمت مصر معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي انطلق الاثنين الماضي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يختتم فعالياته اليوم الخميس، بعد مشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر موقع سبوتنيك عربي.
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