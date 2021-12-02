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https://arabic.sputniknews.com/20211202/أديس-أبابا-الضغوط-الخارجية-على-الحكومة-الإثيوبية-تراجعت-1053485852.html
أديس أبابا: الضغوط الخارجية على الحكومة الإثيوبية تراجعت
أديس أبابا: الضغوط الخارجية على الحكومة الإثيوبية تراجعت
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن الضغوط الخارجية عليها تشهد تراجعا، لافتة إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين يسلطون الضوء على الحقائق في البلاد. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:59+0000
2021-12-02T14:59+0000
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لمكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، كبدى دسيسا، بحسب موقع إذاعة "فانا" الإثيوبية.واعتبر دسيسا أن مشاركة بلاده في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد في السنغال، يعد نجاحا في تصحيح الروايات المشوهة عن إثيوبيا.وأشار إلى أن المنتدى أعطى إثيوبيا الفرصة حتى توضح للمجتمع الدولي حقيقة الوضع الحالي وإلقاء الضوء على هذه الحقيقة التي حجبتها المعلومات المضللة والدعاية الإعلامية.قال وزير الدولة إن وفد بلاده الذي شارك في المنتدى أطلع "الأصدقاء الأفارقة" على حملة إنقاذ البلاد الجارية في البلاد.وأضاف أن المؤتمر السنغالي أعطى إثيوبيا فرصة لإظهار الحقيقة لبقية العالم.واتهم وسائل إعلام أجنبية وبعض الدول الغربية بأنها اتهمت الحكومة الإثيوبية زورا بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام المجاعة كسلاح.لكن المسؤول الإثيوبي أكد أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حققت في القضية ونفت هذه المزاعم.واندلعت حرب شمالي إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر/أيلول 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تقسيم-إثيوبيا-وتكرار-مشهد-فوضى-مطار-كابول-في-أديس-أبابا-1053467848.html
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إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

أديس أبابا: الضغوط الخارجية على الحكومة الإثيوبية تراجعت

14:59 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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أعلنت الحكومة الإثيوبية أن الضغوط الخارجية عليها تشهد تراجعا، لافتة إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين يسلطون الضوء على الحقائق في البلاد.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لمكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، كبدى دسيسا، بحسب موقع إذاعة "فانا" الإثيوبية.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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08:59 GMT
واعتبر دسيسا أن مشاركة بلاده في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد في السنغال، يعد نجاحا في تصحيح الروايات المشوهة عن إثيوبيا.
وأشار إلى أن المنتدى أعطى إثيوبيا الفرصة حتى توضح للمجتمع الدولي حقيقة الوضع الحالي وإلقاء الضوء على هذه الحقيقة التي حجبتها المعلومات المضللة والدعاية الإعلامية.
قال وزير الدولة إن وفد بلاده الذي شارك في المنتدى أطلع "الأصدقاء الأفارقة" على حملة إنقاذ البلاد الجارية في البلاد.
وأضاف أن المؤتمر السنغالي أعطى إثيوبيا فرصة لإظهار الحقيقة لبقية العالم.
واتهم وسائل إعلام أجنبية وبعض الدول الغربية بأنها اتهمت الحكومة الإثيوبية زورا بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام المجاعة كسلاح.
لكن المسؤول الإثيوبي أكد أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حققت في القضية ونفت هذه المزاعم.
واندلعت حرب شمالي إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر/أيلول 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
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