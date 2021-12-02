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أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ابن زايد بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى تركيا
أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ابن زايد بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى تركيا
تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أسبوع من زيارة الأول إلى تركيا. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T06:53+0000
2021-12-02T06:53+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات".وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيرة إلى ابن زايد وأردوغان، "بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20210831/الإمارات-تكشف-أسباب-اتصال-محمد-بن-زايد-وأردوغان-1049994360.html
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ابن زايد بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى تركيا

06:53 GMT 02.12.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOمراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة
مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أسبوع من زيارة الأول إلى تركيا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات".
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وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيرة إلى ابن زايد وأردوغان، "بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين".
وأعرب الشيخ محمد بن زايد، عن جزيل شكره وتقديره للرئيس التركي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنيا لتركيا دوام التطور والازدهار والاستقرار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.
وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
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