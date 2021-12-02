أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ابن زايد بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى تركيا

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات".وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيرة إلى ابن زايد وأردوغان، "بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك
وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيرة إلى ابن زايد وأردوغان، "بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين".
وأعرب الشيخ محمد بن زايد، عن جزيل شكره وتقديره للرئيس التركي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنيا لتركيا دوام التطور والازدهار والاستقرار.
وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.