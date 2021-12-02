https://arabic.sputniknews.com/20211202/أردوغان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-ابن-زايد-بعد-أسبوع-من-زيارة-الأخير-إلى-تركيا-1053463900.html

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ابن زايد بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى تركيا

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ابن زايد بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى تركيا

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أسبوع من زيارة الأول إلى تركيا. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T06:53+0000

2021-12-02T06:53+0000

2021-12-02T06:53+0000

أخبار تركيا اليوم

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات".وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيرة إلى ابن زايد وأردوغان، "بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20210831/الإمارات-تكشف-أسباب-اتصال-محمد-بن-زايد-وأردوغان-1049994360.html

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